Эксперт назвал американский F-35 «айфоном» по сравнению с российским Су-57

Москва, 20 июля. Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским истребителем Су-57.

Фролов в колонке для «Известий» обратил внимание на то, что после заявления Пентагона об исключении Турции из программы F-35 из-за закупки российских зенитных комплексов С-400, Москва предложила Анкаре свою альтернативу: истребители Су-35 поколения 4++.

Однако эксперт выразил мнение, что в долгосрочной перспективе Анкаре «гораздо интереснее было бы закупить российские Су-57 пятого поколения». В таком случае, по его словам, существует значительно меньше политических рисков. Кроме того, Турция получит «технологическое ноу-хау».

«Ну а кроме того, американский F-35 — это своего рода «айфон», который в любой момент может оказаться бесполезной игрушкой, если у тебя нет постоянного подключения к Apple Store и регулярных обновлений. По тем же причинам F-35 способен оказаться грудой дорогого железа», — пишет эксперт.

Фролов также обратил внимание на множество конструктивных недостатков в F-35, в отличии от Су-57, который «как ударный самолет может быть гораздо интереснее».

Истребитель пятого поколения Су-57 должен поступить в ВКС РФ до конца текущего года. Боевая машина предназначена для ликвидации всех видов воздушных целей в ближних и дальних боях. Су-57 способен эффективно преодолевать системы ПВО противника и вести до 30 воздушных целей одновременно.

Су-57 разработан на замену Су-27. Самолет во многом превосходит американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, способные решать лишь определенные задачи.

В конце мая, как сообщала «Газета.ру», в Сети появилось видео сборки первого серийного истребителя Су-57. На кадрах можно увидеть, как боевую машину собирают на заводе в Комсомольске-на-Амуре.