Сирия итоги недели 14 – 20 июля: США остаются в Сирии, «воскрешение» ИГИЛ на территории курдов

Новые атаки джихадистов
На этой неделе вновь поступали сообщения о готовящейся активизации боевиков незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. Как сообщают местные источники, боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламская партия Туркестана» пытались безуспешно атаковать расположения правительственных сил, прикрывающие населенный пункт Скальбия в провинции Хама. После отражения предпринятых ими нападений усилиями военнослужащих САА, джихадисты, понеся большие потери, отошли в направлении турецкой границы.
Все чаще проступают сообщения о том, что боевики используют гражданские объекты в военных целях, в том числе школы и мечети. Так, по информации сирийского источника в соцсети Facebook, в провинции Идлиб джихадисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», опасаясь наступления Сирийской арабской армии и ударов артиллерии, приступили к эвакуации складов с оружием и боеприпасами в южные районы зоны деэскалации. В частности, сообщается, что в городе Хан-Шейхун они оборудовали местную школу под хранилище для патронов, а в качестве мест для ночевок используют мечети. Кроме того, боевики заняли две мечети города Маарет ан-Нуман – также используя их в качестве казарм.
Кроме того, продолжают поступать данные о переброске террористами на юг Идлибской зоны дополнительных сил. Местные жители видели в окрестностях города Кафр-Зета колонну, состоявшую из трех танков, семи пикапов с пулеметами и двух грузовых автомобилей, перевозивших пушки. В этом же районе отмечено прибытие отряда исламистов, укомплектованного, в частности, выходцами с Кавказа, хорошо вооруженными и обеспеченными современным снаряжением. По всей видимости, речь идет о запрещенной в России террористической группировке «Имарат Кавказ». Боевики данной организации с июля 2018 года обосновались в поселении Аль-Фуа в окрестностях Идлиба и проживают там в домах изгнанных местных жителей.
Фейки о русских военных
Между тем, западные СМИ продолжают нагнетать истерию вокруг ситуации в Идлибской зоны деэскалации, сообщая откровенно лживую и недостоверную информацию. Так, на днях информационное агентство Reuters представило западной общественности сообщение о том, что якобы в Идлиб прибыли «сухопутные войска» России, которые будто бы планируют принять участие в освобождении Идлиба от боевиков. Представители Минобороны РФ опровергли уверения Reuters и пояснило, что российские сухопутные подразделения или спецотряды не прибывали для участия в боях за Идлиб, и что никаких российских наземных войск в Сирии никогда не было и нет. Вдоль периметра зоны деэскалации «Идлиб» размещаются лишь наблюдательные пункты военной полиции РФ. Данные подразделения вместе с коллегами из Турции ведут мониторинг за соблюдением перемирия в регионе, на базе соглашений Анкары и Москвы от 2017 года. Договоренности и предпринятые меры по контролю за обстановкой в этой самой напряженной из сирийских провинций призваны урегулировать конфликт.
США остаются в Сирии
Зато, в отличие от России, Соединенные Штаты Америки не только сохраняют наземный контингент в оккупированной ими северо-восточной части Сирии – но и не собираются его выводить, несмотря на обещания президента Дональда Трампа. Как заявил кандидат на должность руководителя Пентагона Марк Эспер в своем обращении к членам Конгресса США, вооруженные силы США останутся в Сирии еще на неопределенный срок. По данным Эспера Вашингтон сохранит свой контингент на северо-востоке САР — в зоне оккупации проамериканских курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF). Вслед за своими предшественниками Эспер попытался оправдать такое решение необходимостью продолжать борьбу с террористами «Исламского государства» в рамках работы международной коалиции.
Напомним, что Дональд Трамп ранее неоднократно объявлял о своем твердом решении свернуть кампанию в Сирии, и окончательно соответствующее решение было принято им в конце прошлого года. Утверждалось, что вывод сил будет осуществлен в ближайшие несколько месяцев. Однако этого так и не произошло - более того, Штаты несколько раз за текущий год увеличивали свое военное присутствие в регионе.
Американские ЧВК в Сирии
Чтобы отвести от себя любые обвинения в нарушении обещаний о выводе войск из Сирии, США активно присылает в страну сотрудников американских частных военных компаний. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Пентагон наращивает численность сотрудников американских ЧВК в Сирии на фоне сокращения контингента США в САР. По ее словам, численность персонала американских ЧВК в Сирии превышает четыре тысячи человек. Переброска американских наемников осуществляется на автомобилях по несколько групп. Уже прибывшие в Сирию сотрудники американских ЧВК готовят лояльные Вашингтону боевые отряды, в том числе и из бывших террористов ИГИЛ, а руководство деятельностью ЧВК осуществляет объединенное командование Вооруженных сил США.
Атаки террористов в Даръа
Результатом деятельности западных кураторов стала активизация бандподполья в южной провинции Даръа, год назад освобожденной силами Сирийской арабской армии при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон.
13 июля в провинции Даръа на пути следования патрульной группы российской военной полиции детонировало взрывное устройство, заложенное разрозненными бандгруппами боевиков. В момент осуществления попытки теракта патруль двигался по шоссе между населенными пунктами Маараба и Хараба, распложенными около города Босра к востоку от Даръа у самой границы с соседней Эс-Сувейдой. Установленная у обочины дороги бомба была активирована дистанционно. Как сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Бакин, никто из военнослужащих, к счастью, не пострадал. Бакин также добавил, что данная попытка нападения была предпринята джихадистами для обострения ситуации на юго-западе страны. Этот регион был освобожден год назад, однако в 2011 году именно с него начался сирийский конфликт, и некие силы, судя по всему, не оставляют надежды вновь подорвать обстановку в Даръа.
17 июля террористы установили взрывное устройство в автомобиле, который перевозил солдат сирийской армии к военным пунктам, и атаковали военный автомобиль на дороге, ведущей к населенному пункту Ядуда к западу от города Даръа. В результате взрыва погибли четверо сирийских военных, 14 человек получили ранения.
Причины столь высокой активизации террористов в Даръа выяснились после боя в провинции Эль-Кунейтра, где в ходе подавления «спящей ячейки» был взят в плен один из боевиков. Он рассказал, что прибыл в регион с американской базы «Ат-Танф» в составе банды джихадистов для проведения диверсий в юго-западных провинциях САР. Также пленный пояснил, что всего конкретно для этих целей американцами было подготовлено несколько таких бандформирований из бывших членов группировки «Исламское государство» и других группировок. По замыслу американских кураторов, совершенные их подопечными теракты должны отвлечь правительственные силы и затруднить их действия против террористов в зоне деэскалации «Идлиб».
«Воскрешение» ИГИЛ
Судя по всему, американцы всерьез намерены «воскресить» радикальный джихадизм и превратить его в собственное оружие – о чем свидетельствует увеличение активности террористов на северо-востоке Сирии. В зоне американской оккупации не прекращаются террористические атаки со стороны «спящих ячеек» «Исламского государства». Боевики совершают нападения как на целые населенные пункты, так и на придорожные блокпосты курдских отрядов «Демократических сил Сирии». Также боевики совершают подрывы заминированных транспортных средств на крупных трассах, а также у мест скопления курдских боевиков.
Кроме того, радикальная идеология ИГИЛ прельщает и тех, кто оказался в плену у коалиции и курдов. Так, 17 июля в крупнейшем лагере беженцев в Хасаке «Аль-Хол» был поднят флаг «Исламского государства». Данную акцию устроили жены и родственники боевиков ИГИЛ, находящиеся в лагере после падения анклава террористов в Аль-Багузе в провинции Дейр-эз-Зор. Все эти события в очередной раз подчеркивают деструктивное влияние на регион от присутствия американских войск на северо-востоке Сирии.
Особое мнение
Николай Стариков, писатель и общественный деятель:
— На востоке Сирии, где на территории, которую как бы контролируют курды, находится несколько американских военных баз, сейчас создана очень сложная обстановка. Американцы не контролируют все это пространство, курды его не контролируют точно так же. Как следствие, там огромное количество «спящих ячеек» «Исламского государства», постоянно происходят террористические атаки – но это только часть проблемы.
— Дело в том, что американцы никому не дают навести порядок на этой территории – они и сами не наводят его, и не дают сирийской армии навести порядок. Но и это далеко не все проблемы. Огромные проблемы существуют еще и в лагерях беженцев, где, по сути, творятся очень страшные вещи, на которые американская администрация закрывает глаза, а курдские формирования – не реагируют и делать с этим ничего не собираются.
— Подведем итоги. На востоке Сирии американцы создали очень сложную обстановку, которая в любой момент может быть взорвана. В любой момент может превратиться в нечто более кипящее. При этом, американцы никому не дают разрешить эту ситуацию, прикрываясь некими красивыми словами – ну и, конечно же, вооруженной силой. В итоге, США застолбили за собой Заевфратье, в котором находятся основные нефтяные месторождения Сирии – и заявления о том, что они собираются оттуда «уйти», я думаю, являются не более чем пустыми разговорами.