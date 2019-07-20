Сирия итоги недели 14 – 20 июля: США остаются в Сирии, «воскрешение» ИГИЛ на территории курдов

Новые атаки джихадистов На этой неделе вновь поступали сообщения о готовящейся активизации боевиков незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. Как сообщают местные источники, боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламская партия Туркестана» пытались безуспешно атаковать расположения правительственных сил, прикрывающие населенный пункт Скальбия в провинции Хама. После отражения предпринятых ими нападений усилиями военнослужащих САА, джихадисты, понеся большие потери, отошли в направлении турецкой границы. Все чаще проступают сообщения о том, что боевики используют гражданские объекты в военных целях, в том числе школы и мечети. Так, по информации сирийского источника в соцсети Facebook, в провинции Идлиб джихадисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», опасаясь наступления Сирийской арабской армии и ударов артиллерии, приступили к эвакуации складов с оружием и боеприпасами в южные районы зоны деэскалации. В частности, сообщается, что в городе Хан-Шейхун они оборудовали местную школу под хранилище для патронов, а в качестве мест для ночевок используют мечети. Кроме того, боевики заняли две мечети города Маарет ан-Нуман – также используя их в качестве казарм. Кроме того, продолжают поступать данные о переброске террористами на юг Идлибской зоны дополнительных сил. Местные жители видели в окрестностях города Кафр-Зета колонну, состоявшую из трех танков, семи пикапов с пулеметами и двух грузовых автомобилей, перевозивших пушки. В этом же районе отмечено прибытие отряда исламистов, укомплектованного, в частности, выходцами с Кавказа, хорошо вооруженными и обеспеченными современным снаряжением. По всей видимости, речь идет о запрещенной в России террористической группировке «Имарат Кавказ». Боевики данной организации с июля 2018 года обосновались в поселении Аль-Фуа в окрестностях Идлиба и проживают там в домах изгнанных местных жителей.

Фейки о русских военных Между тем, западные СМИ продолжают нагнетать истерию вокруг ситуации в Идлибской зоны деэскалации, сообщая откровенно лживую и недостоверную информацию. Так, на днях информационное агентство Reuters представило западной общественности сообщение о том, что якобы в Идлиб прибыли «сухопутные войска» России, которые будто бы планируют принять участие в освобождении Идлиба от боевиков. Представители Минобороны РФ опровергли уверения Reuters и пояснило, что российские сухопутные подразделения или спецотряды не прибывали для участия в боях за Идлиб, и что никаких российских наземных войск в Сирии никогда не было и нет. Вдоль периметра зоны деэскалации «Идлиб» размещаются лишь наблюдательные пункты военной полиции РФ. Данные подразделения вместе с коллегами из Турции ведут мониторинг за соблюдением перемирия в регионе, на базе соглашений Анкары и Москвы от 2017 года. Договоренности и предпринятые меры по контролю за обстановкой в этой самой напряженной из сирийских провинций призваны урегулировать конфликт.

США остаются в Сирии Зато, в отличие от России, Соединенные Штаты Америки не только сохраняют наземный контингент в оккупированной ими северо-восточной части Сирии – но и не собираются его выводить, несмотря на обещания президента Дональда Трампа. Как заявил кандидат на должность руководителя Пентагона Марк Эспер в своем обращении к членам Конгресса США, вооруженные силы США останутся в Сирии еще на неопределенный срок. По данным Эспера Вашингтон сохранит свой контингент на северо-востоке САР — в зоне оккупации проамериканских курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF). Вслед за своими предшественниками Эспер попытался оправдать такое решение необходимостью продолжать борьбу с террористами «Исламского государства» в рамках работы международной коалиции. Напомним, что Дональд Трамп ранее неоднократно объявлял о своем твердом решении свернуть кампанию в Сирии, и окончательно соответствующее решение было принято им в конце прошлого года. Утверждалось, что вывод сил будет осуществлен в ближайшие несколько месяцев. Однако этого так и не произошло - более того, Штаты несколько раз за текущий год увеличивали свое военное присутствие в регионе.

Американские ЧВК в Сирии Чтобы отвести от себя любые обвинения в нарушении обещаний о выводе войск из Сирии, США активно присылает в страну сотрудников американских частных военных компаний. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Пентагон наращивает численность сотрудников американских ЧВК в Сирии на фоне сокращения контингента США в САР. По ее словам, численность персонала американских ЧВК в Сирии превышает четыре тысячи человек. Переброска американских наемников осуществляется на автомобилях по несколько групп. Уже прибывшие в Сирию сотрудники американских ЧВК готовят лояльные Вашингтону боевые отряды, в том числе и из бывших террористов ИГИЛ, а руководство деятельностью ЧВК осуществляет объединенное командование Вооруженных сил США.

Атаки террористов в Даръа Результатом деятельности западных кураторов стала активизация бандподполья в южной провинции Даръа, год назад освобожденной силами Сирийской арабской армии при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон. 13 июля в провинции Даръа на пути следования патрульной группы российской военной полиции детонировало взрывное устройство, заложенное разрозненными бандгруппами боевиков. В момент осуществления попытки теракта патруль двигался по шоссе между населенными пунктами Маараба и Хараба, распложенными около города Босра к востоку от Даръа у самой границы с соседней Эс-Сувейдой. Установленная у обочины дороги бомба была активирована дистанционно. Как сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Бакин, никто из военнослужащих, к счастью, не пострадал. Бакин также добавил, что данная попытка нападения была предпринята джихадистами для обострения ситуации на юго-западе страны. Этот регион был освобожден год назад, однако в 2011 году именно с него начался сирийский конфликт, и некие силы, судя по всему, не оставляют надежды вновь подорвать обстановку в Даръа. 17 июля террористы установили взрывное устройство в автомобиле, который перевозил солдат сирийской армии к военным пунктам, и атаковали военный автомобиль на дороге, ведущей к населенному пункту Ядуда к западу от города Даръа. В результате взрыва погибли четверо сирийских военных, 14 человек получили ранения. Причины столь высокой активизации террористов в Даръа выяснились после боя в провинции Эль-Кунейтра, где в ходе подавления «спящей ячейки» был взят в плен один из боевиков. Он рассказал, что прибыл в регион с американской базы «Ат-Танф» в составе банды джихадистов для проведения диверсий в юго-западных провинциях САР. Также пленный пояснил, что всего конкретно для этих целей американцами было подготовлено несколько таких бандформирований из бывших членов группировки «Исламское государство» и других группировок. По замыслу американских кураторов, совершенные их подопечными теракты должны отвлечь правительственные силы и затруднить их действия против террористов в зоне деэскалации «Идлиб».

«Воскрешение» ИГИЛ Судя по всему, американцы всерьез намерены «воскресить» радикальный джихадизм и превратить его в собственное оружие – о чем свидетельствует увеличение активности террористов на северо-востоке Сирии. В зоне американской оккупации не прекращаются террористические атаки со стороны «спящих ячеек» «Исламского государства». Боевики совершают нападения как на целые населенные пункты, так и на придорожные блокпосты курдских отрядов «Демократических сил Сирии». Также боевики совершают подрывы заминированных транспортных средств на крупных трассах, а также у мест скопления курдских боевиков. Кроме того, радикальная идеология ИГИЛ прельщает и тех, кто оказался в плену у коалиции и курдов. Так, 17 июля в крупнейшем лагере беженцев в Хасаке «Аль-Хол» был поднят флаг «Исламского государства». Данную акцию устроили жены и родственники боевиков ИГИЛ, находящиеся в лагере после падения анклава террористов в Аль-Багузе в провинции Дейр-эз-Зор. Все эти события в очередной раз подчеркивают деструктивное влияние на регион от присутствия американских войск на северо-востоке Сирии.