Россияне оказались на борту задержанного Ираном британского танкера

Лондон, 20 июля. На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть граждане РФ, сообщил Пэт Адамсон, представитель судовладельца - шведской компании Stena Bulk.

«Я могу подтвердить, что на борту судна находятся три россиянина», — сообщил Адамсон ТАСС.

В посольстве РФ в Иране на данный момент проверяют эту информацию.

Представители Российского профессионального союза моряков сообщил РИА Новости, что компания-судовладелец работает с российскими моряками. Однако на данный момент обращений с танкера не поступало.

В пятницу Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena lmpero, передавала «Газета.ру». По данным КСИР, причиной задержания стало нарушение со стороны судна международного морского права при пересечении Ормузского пролива (соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе).

Позднее СМИ со ссылкой на иранский источник сообщили, что танкер задержали из-за того, что «он не придерживался морских путей в Ормузском проливе, выключил автоматическую идентификационную систему AIS, загрязнял международные воды» и не реагировал на предупреждения Ирана.

В сообщении Stena Bulk & Northern Marine Management уточнили, что когда судно находилось в международных водах, к нему «приблизились неопознанные небольшие плавсредства и вертолет во время прохода через Ормузский пролив».