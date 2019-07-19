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Названа причина задержания Ираном британского танкера в Ормузском проливе

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Названа причина задержания Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Тегеран, 19 июля. Агентство Fars со ссылкой на иранский источник сообщило, что задержанный в Ормузском проливе британский танкер был остановлен Ираном, поскольку загрязнял международные воды.

Источник рассказал, что танкер задержали из-за того, что «он не придерживался морских путей в Ормузском проливе, выключил автоматическую идентификационную систему AIS, загрязнял международные воды и не обращал внимания на предупреждения Ирана».

Названа причина задержания Ираном британского танкера в Ормузском проливе

В пятницу Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena lmpero. По данным КСИР, причиной задержания стало нарушение со стороны судна международного морского права при пересечении Ормузского пролива (соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе).

Пентагон заявлял, что Тегеран мог захватить нефтяной танкер Объединенных Арабских Эмиратов в Ормузском проливе. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану. Представители ОАЭ заявляли, что танкер передавал сигнал бедствия. Позднее стало известно, что иранские военные отбуксировали неисправный иностранный танкер в территориальные воды страны.

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