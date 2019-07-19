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Путин сомневается, что Скрипаль может представить какую-либо информацию СМИ

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Путин сомневается, что Скрипаль может представить какую-либо информацию СМИ

Москва, 19 июля. Президент РФ Владимир Путин сомневается, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог предоставить какую-либо информацию СМИ.

Путин дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Тот отметил, что ходят слухи о том, что Скрипаль собирался вернуться в Россию «и какую-то информацию предоставить прессе».

«Сомневаюсь. Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация», — заявил глава государства.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, по версии британской стороны, обнаружили без сознания на скамейке в сквере в городе Солсбери. Как заявило следствие, они якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом. 

Лондон сразу же обвинил Россию в причастности к инциденту, однако не предоставил ни единой улики вплоть до сегодняшнего дня. Предложение российской стороны о создании совместной следственной группы не было даже рассмотрено, а к Скрипалям так и не были допущены российские дипломаты.

Путин сомневается, что Скрипаль может представить какую-либо информацию СМИ

Виктория, племянница бывшего офицера, полагает, что Скрипалей содержат в разных местах и систематически контролируют. Она тоже до сих пор не знает, где находятся ее родственники. 

Москва отвергает все обвинения Лондона, называя их голословными.

В июне Виктория Скрипаль поделилась в соцсетях второй главой книги «Беседы с черным котом». Как сообщала «Газета.ру», новая часть книги посвящена событиям, произошедшим на следующий день после инцидента в Солсбери. В своей книге племянница экс-сотрудника ГРУ собирается рассказать всю правду об инциденте.

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