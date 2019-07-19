Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Москва, 19 июля. Оскароносносный режиссер Оливер Стоун в рамках интервью с президентом РФ Владимиром Путиным для документального фильма «В борьбе за Украину» предложил главе государства стать крестным отцом его дочери.

Обсуждая знакомство российского президента с Виктором Медведчуком, Путин вспомнил, что тот попросил его поучаствовать в крещении его дочери. Глава государства добавил, что «в нашей православной традиции отказываться нельзя».

«В таком случае я попросил бы Вас стать крестным отцом моей дочери» — обратился Стоун к Путину.

В ответ российский лидер уточнил, хочет ли она быть православной.

«Мы сделаем ее», — настаивал американский режиссер.

Путин настоял, что в данном вопросе важно мнение девушки.

В пятницу телеканал «Россия 1» показал документальный фильм трехкратного обладателя «Оскара», режиссера Оливера Стоуна и российского режиссера-документалиста Игоря Лопатенка об Украине после госпереворота 2014 года. Дословно название фильма «Revealing Ukraine» переводиться как «раскрывая» или «разоблачая» Украину. В российском варианте он назван «В борьбе за Украину» или «Нерассказанная история Украины».

В документальном фильме Стоун попытается выяснить причины затянувшегося кризиса в стране. Фильм рассказывает о преступлениях бывшей украинской власти. Главными действующими лицами картины стали президент России Владимир Путин и лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

В 2016 году Путин уже давал интервью американскому режиссеру для фильма «Украина в огне». В ней рассказывалось о событиях в стране в 2014 году. Кроме того, в 2017 году Стоун представил фильм о Путине. Лента была снята на основе его встреч с российским президентом, сообщали «Известия».