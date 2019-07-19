Путин прокомментировал нарастание конфронтации между США и Ираном

Москва, 19 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфронтация США и Ирана вызывает беспокойство, потому что происходит вблизи границ с Россией.

«Нас это очень беспокоит. Потому что вблизи наших границ это происходит. Это может дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана», — заявил глава государства в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин добавил, что конфронтация США и Ирана может затронуть страны, с которыми у Москвы «очень тесные, близкие отношения». Кроме того, существует вероятность вызвать дополнительные волны беженцев, что скажется на мировой экономике и энергетике.

Напомним, отношения между США и Ираном значительно ухудшились за последние месяцы. В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера Front Altair и Kokuka Courageous. Штаты утверждают, что к инциденту причастны члены КСИР. Пентагон обнародовал видеозапись, на которой рядом с танкерами якобы находятся иранские военные. Тегеран опровергает причастность к этому инциденту.

Позже иранские военные сбили американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство Ирана. Штаты заявляли, что дрон находился в Ормузском проливе — международном воздушном пространстве, сообщает «Газета.ру».

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что корабль американских ВМС сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. По словам главы Белого дома, БПЛА-разведчик находился в 900 метрах от американского корабля. Тегеран позднее заявил, что не терял свои БПЛА.