Москва, 19 июля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не знает деталей плана главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, касающихся Донбасса.

«Он говорил мне что-то и о своих планах, касающихся Донбасса. Но я не знаю его деталей», — сообщил глава государства в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

При этом Путин добавил, что считает абсолютно правильным призыв Медведчука «вести прямой диалог с людьми, которые живут в Донбассе».

В пятницу телеканал «Россия 1» показал документальный фильм трехкратного обладателя «Оскара», режиссера Оливера Стоуна и российского режиссера-документалиста Игоря Лопатенка об Украине после госпереворота 2014 года. Дословно название фильма «Revealing Ukraine» переводиться как «раскрывая» или «разоблачая» Украину. В российском варианте он назван «В борьбе за Украину» или «Нерассказанная история Украины».

В документальном фильме Стоун попытается выяснить причины затянувшегося кризиса в стране. Фильм рассказывает о преступлениях бывшей украинской власти. Главными действующими лицами картины стали президент России Владимир Путин и лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Режиссер Владимир Меньшов в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что Оливер Стоун — очень сильный человек с ответственной гражданской позицией. По его словам, «занять такую гражданскую позицию в нынешнее время очень ответственно и даже крайне рискованно».