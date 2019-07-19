Путин заявил, что не верит в возможность отравления Скрипаля спецслужбами Британии

Москва, 19 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не верит в возможность отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля спецслужбами Британии.

Российский лидер дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Президенту был задан вопрос о том, где сейчас может быть экс-офицер ГРУ.

«Понятия не имею, — ответил глава российского государства. — Он же шпион, он все время прячется».

По словам Путина, если бы британские спецслужбы действительно хотели отравить Скрипаля, то они бы сделали это.

«Я не верю… Если бы хотели отравить, отравили бы», — сказал Путин. «Если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности, — пояснил российский президент. — Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был».

Ранее член Палаты лордов парламента Великобритании барон Ричард Балф в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Скрипаль и его дочь Юлия, которая также была «отравлена» вместе с отцом 4 марта 2018 года в британском Солсбери, скорее всего, вывезены из Великобритании в другую страну, их след потерян.

Так называемое дело Скрипалей — расследование в Великобритании якобы отравления Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж и позже помилованного, и его дочери. В Лондоне уверены, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» при участии граждан России. Российская сторона все обвинения категорически отвергает и ставит под сомнение сам факт отравления, а инцидент расценивает как провокацию британских или американских спецслужб.