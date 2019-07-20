Зеленский окончательно порвал с Радой после выходки Парубия

Глава Украины Владимир Зеленский признал бесполезность диалога с Радой до ее переизбрания. Последней каплей в чаше президентского терпения стал отказ спикера Андрея Парубия созывать коллег на внеочередное заседание.

Гарант надеялся рассмотреть три значимых вопроса: о деятельности антикоррупционного суда, незаконном обогащении и проблемах граждан, не успевших растаможить автомобили на еврономерах в установленный срок.

Однако спикер отказал Зеленскому по сомнительному и сугубо формальному основанию. Политик не удержался и от колкости в адрес неприятеля.

«Надо было за день или два до выборов сделать очередное политическое шоу. Но Верховная рада — это не «Квартал», это не КВН, а это высший законодательный орган государства», — написал Парубий на Facebook.

Главе парламента было бы не худо знать, что Рада является единственным на Украине законодательным органом. Поэтому он в такой же мере «высший», как и низший. Только не средний. Впрочем, от обладателя известной справки ждать чудес не приходится.

В ответ на выходку спикера украинского парламента Зеленский заявил о бесполезности дальнейшего диалога с Парубием, а также и с Радой в целом.

«После его последнего ответа я уже не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с новым парламентом», — полагает «Слуга народа».

Следует отметить, что отношения Владимира Александровича с парламентариями не заладились изначально. После победы Зеленского на президентских выборах дни старой политической «элиты» были сочтены. Уже в инаугурационной речи он объявил о роспуске парламента.

«Я распускаю Верховную раду восьмого созыва», — сказал новый гарант.

По мнению многих экспертов, этот ход остается самым сильным за короткий период каденции Зеленского. Большая часть украинского народа жаждала скорейшей политической смерти дискредитировавших себя законодателей. Заезженная пластинка о «российской агрессии», конфликт в Донбассе и плачевные дела в экономике никак не способствуют популярности властей. Как следствие, депутаты пользуются почти нулевой поддержкой электората.

Основу коалиции (пусть и несуществующей) по-прежнему составляют блок Петра Порошенко и «Народный фронт», рейтинг которого исчисляется десятыми долями процента. Безнадежно обстоят дела Радикальной партии Олега Ляшко. Судя по свежим социологическим замерам, Олег Валерьевич может рассчитывать лишь на два процента голосов избирателей. Далека от проходного барьера «Самопомощь» Андрея Садового.

Большие перемены ожидаются и на противоположном фланге. Судя по всему, «Оппозиционный блок» утратит место в парламенте, уступив его «Оппозиционной платформе — За жизнь» во главе с Юрием Бойко. Политологи связывают высокий рейтинг «Платформы» с успехами в диалоге с Москвой.

В частности, Бойко был лично принят главой правительства РФ Дмитрием Медведевым в компании двух других влиятельных оппозиционеров — Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука. Политик покинул российскую столицу с обнадеживающими новостями.

«Мы уже готовы на начало августа к подписанию прямого контакта между потребителями Украины и «Газпромом», который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики», — отчитался Бойко.

«Оппозиционный блок», увы, не может похвастать подобными достижениями. Более того, один из лидеров этой политической силы Александр Вилкул попал под санкции Кремля. Как следствие, политическая сила растеряла львиную долю своего авторитета в глазах юго-восточного избирателя.

Из всего нынешнего состава парламента на прохождение в его новый состав может рассчитывать лишь «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Скорее всего, скромное представительство получит и «Европейская солидарность» Порошенко. В остальном же на повестке дня полное переформатирование. «Остаточнэ прощавай» (рус. — «окончательное прощай» — одно из любимых выражений Петра Порошенко) явно назрело.

Осознавая близкий конец, депутаты взбунтовались и оспорили указ о своем роспуске в Конституционном суде. Обычно неповоротливый орган на сей раз отреагировал весьма оперативно. Суд пришел к выводу, что акт президента не нарушает Основной закон. Грустные парламентарии таки отправились на выборы, назначенные на 21 апреля.

Можно уверенно утверждать, что в период между двумя избирательными кампаниями президенту и парламенту так и не удалось наладить сколько-нибудь конструктивное взаимодействие. Зеленский не смог провести ни одного кадрового решения, нуждающегося в согласовании с Радой. Глава Украины просил о снятии с должностей одиозных руководителей правоохранительных органов.

«Я прошу вас уволить с должностей главу службы безопасности Украины, генерального прокурора, министра обороны Украины. И это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно. У вас на это будет два месяца», — сказал Зеленский.

Призыв остался без внимания адресатов. За прошедшие два месяца депутаты отметились совсем иными «заслугами». В частности, депутаты внедрили дискриминационный языковой закон о языках, который фактически сводит на нет права национальных меньшинств. Нормативный акт предусматривает тотальную украинизацию и вытравливание русского языка из всех сфер общественной жизни. Логичный финальный аккорд «пятилетки достоинства».

Остается надеяться, что новый состав Рады займется чем-то более полезным.