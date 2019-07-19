Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Магнитогорск, 19 июля. Саммиты ШОС и БРИКС в рамках председательства России в этих организациях пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как было запланировано ранее. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Челябинской области Алексеем Текслером.

Российский лидер объяснил, что причиной переноса саммитов стало увеличение числа участников. В итоге мероприятия будут проводить на два города. Президент указал, что остальные события в рамках председательства России в этих организациях состоятся в Челябинске.

«В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит — в Санкт-Петербурге», — указал глава РФ.

Путин подчеркнул, что федеральный ресурс, предусмотренный на подготовку Челябинска к мероприятиям, будет сохранен. Средства пойдут на развитие города. Текслер поблагодарил российского лидера за это решение.

Врио губернатора региона уточнил, что федеральные средства планируют направить на развитие дорог, строительство новых развязок, благоустройство Челябинска, ремонт фасадов зданий и аэродромного комплекса.

Напомним, Челябинск был определен местом проведения заседания совета глав государств-членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году в соответствии с подписанным указом президента РФ. Подготовкой города к мероприятиям еще в 2015 году занялись местные власти.

Предыдущая встреча руководителей государств-участников БРИКС прошла в японской Осаке в преддверии официального открытия саммита «Большой двадцатки». Путин заявил тогда, что роль БРИКС в решении общих вызовов и угроз миру и безопасности только повышается. По словам президента, Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР должны быть активными участниками урегулирования конфликтов в Афганистане и Венесуэле, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.