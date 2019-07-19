Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

КПРФ на выборах в Карачаево-Черкесии исключила кандидатов с судимостью

34
0 Оставить комментарий

КПРФ на выборах в Карачаево-Черкесии исключила кандидатов с судимостью

Москва, 19 июля. Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев сообщил о решении всех спорных вопросов, связанных с решением Верховного суда Карачаево-Черкессии о снятии списка КПРФ с выборов в Народное собрание.

В четверг региональное отделение КПРФ исключило из списка кандидатов Алину Чикатуеву и Эдуарда Маршанкулова. В прошлом у них был судимости.

Тайсаев уточнил, что это решение приняло региональное партийное отделение. В четверг прошло заседание бюро, передает РАПСИ. На нем выступил первый секретарь комитета регионального отделения партии Кемал Бытдаев. После его выступления было принято решение об исключении из списка Чикатуевой и Маршанкулова.

Депутат назвал данное решение «оправданным и обоснованным».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров