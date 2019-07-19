КПРФ на выборах в Карачаево-Черкесии исключила кандидатов с судимостью

Москва, 19 июля. Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев сообщил о решении всех спорных вопросов, связанных с решением Верховного суда Карачаево-Черкессии о снятии списка КПРФ с выборов в Народное собрание.

В четверг региональное отделение КПРФ исключило из списка кандидатов Алину Чикатуеву и Эдуарда Маршанкулова. В прошлом у них был судимости.

Тайсаев уточнил, что это решение приняло региональное партийное отделение. В четверг прошло заседание бюро, передает РАПСИ. На нем выступил первый секретарь комитета регионального отделения партии Кемал Бытдаев. После его выступления было принято решение об исключении из списка Чикатуевой и Маршанкулова.

Депутат назвал данное решение «оправданным и обоснованным».