КСИР задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе

Тегеран, 19 июля. Корпус стражей Исламской революции заявил, что задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью КСИР.

Причиной задержания, по данным представителей э литного иранского военно-политического формирования, стало нарушение со стороны судна международного морского права при пересечении Ормузского пролива.

Сообщается, что судно конфисковано. Обстоятельства произошедшего уточняются.

#IRGC says captures #British oil tanker named ‘#StenaImpero’ at Strait of #Hormuz.#StraitOfHormuz pic.twitter.com/iJyJE6pitT