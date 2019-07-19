КСИР задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе

Тегеран, 19 июля. Корпус стражей Исламской революции заявил, что задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью КСИР.

Причиной задержания, по данным представителей э литного иранского военно-политического формирования, стало нарушение со стороны судна международного морского права при пересечении Ормузского пролива.

Сообщается, что судно конфисковано. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Пентагон заявил, что Тегеран мог захватить нефтяной танкер Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Ормузском проливе — он соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану. Представители ОАЭ заявляли, что танкер передавал сигнал бедствия.

Стало известно, что иранские военные отбуксировали неисправный иностранный танкер в территориальные воды страны после получения ответного сигнала на запрос о предоставлении помощи.