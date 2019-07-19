КСИР задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе

Тегеран, 19 июля. Корпус стражей Исламской революции заявил, что задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью КСИР.
Причиной задержания, по данным представителей элитного иранского военно-политического формирования, стало нарушение со стороны судна международного морского права при пересечении Ормузского пролива.
Сообщается, что судно конфисковано. Обстоятельства произошедшего уточняются.
#IRGC says captures #British oil tanker named ‘#StenaImpero’ at Strait of #Hormuz.#StraitOfHormuz pic.twitter.com/iJyJE6pitT— Press TV (@PressTV) 19 июля 2019 г.
Ранее Пентагон заявил, что Тегеран мог захватить нефтяной танкер Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Ормузском проливе — он соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану. Представители ОАЭ заявляли, что танкер передавал сигнал бедствия.
Стало известно, что иранские военные отбуксировали неисправный иностранный танкер в территориальные воды страны после получения ответного сигнала на запрос о предоставлении помощи.