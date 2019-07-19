В ЛНР призвали Киев завершить начатый в 2016 году отвод сил

Луганск, 19 июля. Разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе будет продолжено после полного выхода украинских силовиков с участков фронта в районе населенных пунктов Золотое и Петровского. Об этом заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

Министр напомнил, что отвод сил и техники в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, однако позднее украинские силовики оборудовали новые позиции на этих участках фронта, продвинувшись вперед. Дейнего отметил, что разведение сил и средств на новых участках линии соприкосновения в Донбассе будет возможен только после полного вывода украинских силовиков из районов Золотого и Петровского, передает РИА Новости.

«Сейчас нужно восстановить статус-кво, убрать украинские подразделения, украинское вооружение с этих территорий, демонтировать там оборонительные сооружения. Украина должна это все убрать», — отметил глава МИД ЛНР.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

Вопрос урегулирования гражданской войны на Украине обсуждается на переговорах контактной группы в Минске. С 2014 года контактной группе удалось принять три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта.

В 2016 году контактная группа подписала соглашение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году.