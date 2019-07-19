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Россия

Путин развеял опасения россиян о сокращении бюджетных мест в вузах

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Путин развеял опасения россиян о сокращении бюджетных мест в вузах

Магнитогорск, 19 июля. Президент России Владимир Путин заверил, что сокращение бюджетных мест в российских вузах не планируется.

В пятницу состоялась встреча главы государства с работниками Магнитогорского металлургического комбината. Одна из сотрудниц выразила опасение насчет возможного сокращения бюджетных мест в российских вузах. По ее словам, подобная информация появляется в СМИ.

Путин с улыбкой отметил, что СМИ нужно читать, но посоветовал также посмотреть на реальные цифры.

«На самом деле ничего не сокращается, бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут», — ответил президент.

По словам Путина, в 2017 году насчитывалось около 300 тысяч бюджетных мест в вузах РФ (бакалавры и специалисты), в 2018-2019 годах этот показатель вырос до 380 тысяч. В следующем году число бюджетных мест должно вырасти до 396 тысяч. 

«И в денежном выражении растет финансирование бюджетных мест — на 16% за последние два года выросло», — добавил российский президент.

Путин развеял опасения россиян о сокращении бюджетных мест в вузах

Отметим, в конце мая об изменениях в контрольных цифрах приема в вузы сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в следующем учебном году увеличено количество мест по специальностям «клиническая медицина», «образование» и «информатика». Сокращено — по направлениям «юриспруденция» и «экономика».

Голикова напомнила, что Владимир Путин поручил привести в максимальное соответствие контрольные суммы приема с кадровыми потребностями по национальным проектам. 

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