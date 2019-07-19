Дана Борисова отреагировала на истерику украинских радикалов



Москва, 19 июля. Украинские националисты устроили настоящую истерику в соцсетях из-за приезда в Киев российской телеведущей Даны Борисовой. Журналистка отреагировала на поток негатива в свой адрес, назвав такую реакцию более чем ожидаемой.

При этом она подчеркнула, что в реальной жизни никогда не сталкивалась с плохим отношением в столице Украины.

«К Киеву у меня осталось хорошее отношение. Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее, снималась в украинских шоу, была ведущей», – поделилась она в комментарии телеканалу RT.

Ранее она опубликовала в своем Instagram фото с Майдана, а в описании к снимку сообщила о будущих съемках российского ток-шоу. В комментариях пользователи с Украины заявили, что не пустят Борисову в страну. Юзеры, настроенные в особо антироссийском ключе, возмутились, что журналистка смогла приехать в Киев. Они назвали нынешнюю власть и сотрудников Погранслужбы, допустивших ее визит, предателями и «малороссами».

«Надеюсь, это ошибка. Таких людей в Киеве нежелательно наблюдать. <…> Просто будний день, просто повезло», «Тебе здесь не рады», — такие комментарии оставили под фото украинские националисты.

На фото Борисовой отреагировал и заместитель председателя движения «За украиноязычный Киев» и бывший координатор «Геть от Москвы!» Андрей Смолий. В своем Facebook он с возмущением посетовал, что пограничники пропустили «российскую пропагандистку».