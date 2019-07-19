В ДНР заявили о погибших при взрыве в Донбассе бойцах «Айдара»

Донецк, 19 июля. Грузовая машина, в которой находились бойцы националистического батальона «Айдар» (укомплектован добровольцами из запрещенного в РФ «Правого сектора»1), подорвалась на мине на подконтрольной Киву территории Донбасса. Об этом заявил глава пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Инцидент, по его словам, произошел накануне в районе города Константиновка.

«Два боевика погибли, один ранен и находится в тяжелом состоянии», — указал Безсонов.

Он уточнил, что бойцы нацбатальона в момент взрыва находились в нетрезвом состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются.

На юго-востоке Украины с 2014 года продолжается гражданская война. Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Ранее стало известно, что в Луганской области старшина роты националистического батальона «Айдар» в состоянии алкогольного опьянения избил фельдшера, мужчине, получившему травмы, удалось выжить.

1 Организация запрещена на территории РФ.