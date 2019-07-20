Сирия, 20 июля. ВВС Израиля осуществили боевые вылеты в Ираке. Военнослужащие САА подняли российский флаг на военном объекте на востоке Алеппо. Террористы ИГИЛ1 подозреваются в организации двух взрывов в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подняли флаг РФ на военном объекте восточной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла западные районы Алеппо; пережила взрыв в городе Бинниш в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в организации двух взрывов на востоке Дейр-эз-Зора; предприняло вылазку на позиции САА в Сирийской пустыне; попыталось установить СВУ на севере Хасаки.

ВС Турции: заявили об уничтожении военных объектов РПК в Иракском Курдистане; открыли огонь по контрабандистам у границы с Идлибом.

Курды: потеряли двух бойцов в результате взрыва в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре; обвинялись в убийстве младенца в лагере «Аль-Хол»; возобновили аресты мирных жителей в Хасаке.

ВВС Израиля: нанесли авиаудары по территории иракской провинции Салах Эд-Дин.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки произошел пожар на сельскохозяйственных землях недалеко от столицы. Согласно данным Twitter-канала (Dannymakkisyria), огонь распространился в предместьях города Муаддамия на юго-западе от Дамаска. Поступала информация о том, что к поджогу могут быть причастны члены псевдогуманитарной организации «Белые каски», действующие в интересах исламистов вооруженной оппозиции. Напомним, ранее участники движения были замечены в транспортировке емкостей с отравляющими веществами совместно с боевиками антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Алеппо

Радикалы незаконных бандгрупп, отряды которых дислоцируются в западной части провинции, в очередной раз открыли огонь по территории административного центра региона. По информации военного источника в сети Twitter (Monika_Mnemonik), обстрел джихадистов привел к частичному обрушению ряда жилых домов. К счастью, жертв среди мирного населения удалось избежать. В свою очередь, артиллерия САА нанесла ответные удары по расположениям боевиков вблизи населенного пункта Джазарая.

Поступали сведения о том, что на одной из баз правительственных войск сирийскими солдатами был поднят флаг Российской Федерации. По информации новостного агентства Baladi-News, это произошло на военном объекте сил САР поблизости от города Абу Аль-Кахф к югу от Манбиджа.

Поступали сведения о пожаре в зоне контроля протурецких вооруженных формирований. Как передавал Twitter-канал (SyriaCivilDefe), инцидент произошел у завода по нефтепереработке недалеко от населенного пункта Тархин к северу от Аль-Баба. Сообщалось о том, что причиной возгорания могла стать аномальная жара, однако в то же время некоторые из местных активистов полагают, что поджог осуществили подпольные группы Отрядов народной самообороны (YPG).

Во второй половине дня состоялись протесты в городе Кабасин, оккупированном исламистами вооруженной оппозиции. Медиапортал Step News Agency передавал, что демонстранты требовали пресечь подпольную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК) и YPG в северной части провинции, поскольку она угрожает безопасности гражданского населения.

Провинция Дейр-эз-Зор

В контролируемых курдами районах провинции вновь произошли взрывы, в организации которых подозреваются боевики «Исламского государства». Согласно информации военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), сперва детонировало СВУ вблизи Дибана, позднее прогремел взрыв в городе Шхиль, жертвами которого стали два члена «Демократических сил Сирии»**** (SDF).

Между тем в Западном Дейр-эз-Зоре вновь активизировались «спящие ячейки» террористической группировки. Вылазка джихадистов привела к потерям в рядах правительственных подразделений западнее Меядина, однако атака была благополучно отбита. Предполагается, что боевики ИГ1 до сих пор сохраняют присутствие в зоне контроля Сирийской арабской армии (САА) благодаря существованию укрытия в виде «зоны безопасности» США в районе Ат-Танфа. Позднее военнослужащие САА провели обыски в близлежащих районах, в результате чего были арестованы несколько подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ лиц.

Провинция Идлиб

Накануне продолжились боевые вылеты российской авиации в оккупированных джихадистами вооруженной оппозиции районах. Как передавал Twitter-канал (maaramc), точечные авиаудары ВКС РФ пришлись по расположениям радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1*** в районе Хан-Шейхуна и на подступах к населенному пункту Маар Хурма. В то же время артиллерия правительственных сил атаковала укрепрайоны джихадистов недалеко от Маар Зиты.

Произошел взрыв к северо-востоку от Идлиба. Как передавал интернет-портал Masar Press Agency, сработало СВУ, заложенное в автомобиле одного из высокопоставленных исламистов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», в котором на момент детонации бомбы также находился и его сын. Инцидент произошел в городе Бинниш. В установке СВУ подозреваются боевики «Исламского государства».

Между тем на западной окраине провинции под обстрел турецких пограничников попали двое сирийцев, занимавшихся контрабандой. Сообщалось, что мужчины были замечены недалеко от лагеря «Салах Эд-Дин» в районе населенного пункта Хирбет Аль-Джуз.

Провинция Хасака

Накануне на юг провинции прибыл гуманитарный груз от Сирийского арабского Красного Полумесяца. Информационное агентство Al Furat передавало, что продовольственные наборы были распределены среди жителей населенных пунктов Шамсани, Кашкаш Джабур, Кашкаш Зайянат, Аль-Альва, Харим-Хатем и Дашиша. Продуктами питания на данный момент были обеспечены почти 2000 семей. Отмечалось, что колонна с гумпомощью будет продвигаться далее в сторону города Аш-Шаддади.

Тем временем стало известно об убийстве ребенка в лагере «Аль-Хол» в южной части региона. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (SharpShooter555), младенец погиб после удара одного из курдских бойцов во время потасовки с его матерью, случившейся в больнице. О причинах произошедшей стычки до сих пор ничего не известно.

В северной части провинции отмечались аресты гражданских лиц. По данным агентства новостей Al Manar News, трое молодых людей были задержаны в городе Камышлы по обвинению в пособничестве террористам «Исламского государства».

Поступали данные о неудавшемся теракте ИГИЛ на шоссе Тель-Машхан — Аш-Шафания. Согласно информации медиапортала Bald News, два члена группировки подорвались на мине при попытке ее установки. Позднее в близлежащем населенном пункте были арестованы 15 родственников погибших боевиков.

Ирак

Турецкие ВВС продолжили осуществлять боевые вылеты в Иракском Курдистане, действуя в рамках операции «Коготь», о начале которой было объявлено 27 мая. Русскоязычная версия турецкого информационного агентства Anadolu Agency сообщила о том, что в результате авианалетов турецких военных самолетов в районе горы Караджак, были ликвидированы несколько военных объектов признанной террористической во многих странах Рабочей партии Курдистана (РПК). В то же время к вечеру стало известно о том, что под ударом ВВС Турции оказался район лагеря для беженцев, что привело к ранению ряда гражданских лиц.

Впервые за 38 лет ВВС Израиля прибегли к воздушной атаке на территории Ирака. Согласно данным Telegram-канала (NovostiDamask), авиаудары израильских истребителей F-35 пришлись по хранилищам с вооружением, принадлежавшим отрядам иракского ополчения «Хашд Аш-Шааби». Отмечалось, что боевые вылеты обернулись гибелью шести бойцов иранской организации Корпус стражей исламской революции и военизированного формирования «Хезболла», а также уничтожением ряда ракет Fateh-110.

1 Организация запрещена на территории РФ.