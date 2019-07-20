Экс-омбудсмен Грузии заявила о бессмысленности вступления страны в НАТО

Корреспонденты Федерального агентства новостей в Тбилиси поговорили с известным грузинским политологом Наной Девдариани, человеком с богатым бэкграундом в грузинской политике, о наличии в стране русофобии, а также о том, нужно ли Грузии вступать в НАТО.

В начале нулевых госпожа Девдариани была уполномоченным по правам человека в Грузии, а позже занимала пост главы национального Центризбиркома. Ныне ветеран грузинской политики возглавляет структуру под названием «Центр глобальных исследований — Грузия».

— В России сегодня одной из самых обсуждаемых является тема русофобии в Грузии — это результат антироссийских протестов, вспыхнувших в Тбилиси 20 июня. Насколько, на ваш взгляд, это явление реально поразило грузинское общество? Является ли оно бытовым или политическим?

— Я вам расскажу смешную историю. Года три назад сюда, в Грузию, приезжали российские эксперты, и по завершении нашего мероприятия был небольшой банкет. В старом городе мы выбрали один из маленьких скромных ресторанов, где и отобедали. В конце банкета я подошла узнать, все ли оплачено, нет ли каких долгов и т. д. У меня есть такая привычка — все перепроверять. И вдруг девушка-администратор, мило улыбаясь, говорит мне: «Да они нам самый главный долг не вернули — Абхазию и Южную Осетию». Причем сказала она это безо всяких эмоций, но это достаточно жестко прозвучало. И тут стоит признать: пока существуют эти два вопроса, нормализация российско-грузинских отношений — это из области благих пожеланий.

В Средние века на нашей территории существовало Царство Абхазии и Грузии, даже в названии это было так. Другое дело, что в разное время Турция потихоньку «утащила» части Грузии. И потом Россия их с огромным трудом возвращала… Поэтому истерики наших националистов по поводу тех же георгиевских лент мне совершенно непонятны. По логике, тогда грузины должны отказаться и от города Ахалцихе, потому что под этим, георгиевским, флагом Ахалцихе вернулась в состав Грузии.

На это антироссийски настроенные эксперты, как правило, говорят, мол, «россияне не Грузии вернули эту территорию, а в состав Российской империи». Да, конечно. А что, из Российской империи Грузия вышла целостной? Если у нас была бы задача как-то переспорить друг друга, то это одно дело. А если задача в том, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю, надо учитывать интересы России. И не надо на каждом шагу педалировать тему НАТО — абсолютно, с моей точки зрения, тему бесперспективную и бесполезную.

Потому что членство в этой организации может быть лишь инструментом для достижения своих национальных целей, а не самоцелью. Целью для нормальной страны это быть не может. А они взяли и в Конституцию это внесли. А потом украинцы, весь украинский парламент, наверное, во сне это увидел — и точно такую же формулировку внес в Конституцию Украины.

— Вернемся к русофобии как явлению. Мы походили по Тбилиси и увидели, что везде продаются наклейки «Россия — оккупант!», «Остановите Россию!» и т. д. Аналогичные надписи на сумках, которые продаются на рынках, и ведь кто-то же их покупает, наверное. Но со стороны грузинской власти нет никакой реакции, направленной на борьбу с такими проявлениями русофобии. Как в таких условиях можно нормализовать отношения?

— Думаю, наша власть просто не может на это реагировать. Во-первых, это частный бизнес, и если есть спрос на такую продукцию — будет и предложение. А пока есть такие партии, как «Национальное движение», этот спрос в стране обязательно будет, они очень активно такую символику используют в своих акциях. Кроме того есть и рядовые граждане, которые придерживаются этой точки зрения. Потом я просто не представляю, под каким предлогом можно изъять у коммерсантов подобную продукцию.

— Ну, в России есть, например, статья в Уголовном кодексе, предусматривающая строгое наказание за разжигание межнациональной ненависти и вражды.

— Но смотрите, на этих наклейках и сумках же не написано: «Русские, проживающие в Грузии, или русские туристы — это оккупанты», это такое общее определение в адрес России. Кому-то это нравится, кому-то нет. Я считаю, что это бессмысленное выражение.

— Недавно был очередной марш оппозиции, и они несли плакат «НАТО — наш выбор». Для России это очень болезненный вопрос. А зачем Грузии вообще вступать в НАТО?

— По факту, Грузия не вступает в НАТО. Да, мы хотим вступить в НАТО, но она, во-первых, постоянно отдаляется, как горизонт. Во-вторых, завтра или послезавтра самого Альянса вполне может не быть, или он может быть в совершенно другой конфигурации. Этим манипулируют все политические силы, которые ищут и видят источник собственной легитимности там, за океаном, а не тут, у своего избирателя. И они это как мантру повторяют.

Один из виднейших наших либеральных философов, он жил в советское время, писал диссертацию на тему «Капитала» Маркса. И, как любая диссертация, она начиналась с возвеличивания классиков марксизма-ленинизма. Но сейчас он приводит другие цитаты, восхваляющие современный тренд — стремление в НАТО и ЕС, то есть он опять стоит на «правильной стороне истории». Все меняется.

Когда кто-то выступает и говорит — мол, «мы вступаем в НАТО», не надо относить это на счет государства Грузия. Я сейчас не хочу уподобиться украинским экспертам, которые говорят, что «у нас нациков меньшинство, и они хотят в Альянс, а есть молчаливое большинство, которое якобы туда не хочет»… Нет, дело не в этом. Просто есть мантры, а есть действительность. Единственный вариант — просто однажды кто-то назло Грузии может взять и действительно принять ее в НАТО. А зачем нам это нужно?

Вот я спрашиваю таких людей — нам членство в НАТО теоретически нужно для того, чтобы обеспечить свою территориальную целостность? А если мы вступим туда без Абхазии и Южной Осетии, то зачем оно нам тогда? Чтобы дом правительства «под зонтиком НАТО» стоял? Это же бессмысленно. И еще архиважный вопрос — хотят ли абхазы и осетины в НАТО? Кто-нибудь их спросил? А их пока никто ни о чем не спрашивает. И до тех пор, пока они слышат фразу «восстановление территориальной целостности», они убеждаются в том, что нам до людей дела нет и мы печемся только о территориях.

Вот у нас многие любят говорить о переговорах с Россией по этому поводу. Никакого смысла и они не будут иметь, если не будет прямого диалога с абхазами и осетинами по поводу принадлежности этих республик. И здесь есть еще одна маленькая хитрость.

Абхазы и осетины — я их очень люблю, я считаю их своими соотечественниками, у меня очень много друзей среди них. Так вот, они очень хорошо пользуются вот этой ситуацией, когда Россия и Грузия между собой не разговаривают. И с этого получают все свои дивиденды. Если кого-то и устраивает отсутствие диалога между Россией и Грузией — так это абхазы и осетины, которые прекрасно себя в таких тепличных условиях чувствуют.