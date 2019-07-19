Сирия, 19 июля. Боевики вооруженной оппозиции перебросили подкрепление на северо-запад Хамы. Боевые вылеты ВВС Турции в Ираке привели к ранению нескольких местных жителей. САА нанесла ответные удары по позициям исламистов в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции боевиков в северной части Хамы; открыли ответный огонь по расположениям джихадистов на западе Алеппо; провели обыски в окрестностях города Аль-Курайя юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): заявила об аресте одного из организаторов последних взрывов в городе Аль-Баб в Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в районе Хатла в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: вновь нанесли авиаудары в Иракском Курдистане, пострадали мирные жители.

Курды: усилили военный контингент в районе лагеря «Аль-Хол» на юге Хасаки.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Horrya Press сообщает о том, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА), поддерживаемые Анкарой, объявили об аресте одного из организаторов последних взрывов в городе Аль-Баб к северо-востоку от административного центра провинции. Отмечается, что поводом к интенсификации обысков в населенном пункте и его окрестностях стала активизации вылазок неизвестных. В ближайшее время задержанный предстанет перед судом. Никаких сведений том, к какому из антиправительственных формирований принадлежит преступник, пока не поступало.

Тем временем на западе провинции возобновились вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), артиллерия САА нанесла ответные удары по оборонительным сооружениям радикалов, которые обстреляли районы города Алеппо в первой половине дня, недалеко от населенного пункта Джазарая.

Провинция Дейр-эз-Зор

После нападения джихадистов «Исламского государства» в пустыне Бадия Аш-Шам, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) приступили к обследованию территорий в данном районе. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), в окрестностях населенного пункта Аль-Курайя были выявлены несколько человек, подозреваемых в сотрудничестве с террористами.

Между тем поступили сведения о взрыве фугаса в квартале Хатла административного центра региона, жертвой которого стал один из местных жителей. Напомним, данный район находится на восточном берегу Евфрата в непосредственной близости от зоны контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF), где нередко наблюдаются вылазки боевиков ИГ1.

Провинция Хама

Агентство новостей Enab Baladi сообщает о том, что исламисты вооруженной оппозиции направили подкрепление на северо-запад региона в долину Аль-Габ. Десятки радикалов с вооружением и военной техникой прибыли к линии разграничения сил с правительственными войсками. Напомним, ранее стало известно о начале нового этапа наступления Сирийской арабской армии (САА) на границах «Большого Идлиба», которое было спровоцировано регулярными нарушениями режима тишины в демилитаризованной зоне со стороны исламистов.

В свою очередь ВВС Сирии активизировали боевые вылеты в районе городов Аль-Латамина и Кафр-Зета, передает интернет-портал Halab Today TV. Информация о нанесенном джихадистами уроне в настоящий момент уточняется.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (NovostiDamask) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) усилили военный контингент вблизи лагеря «Аль-Хол» на юге Хасаки. Предполагается, что одним из поводов для этого послужил инцидент с поднятием флага «Исламского государства», о котором сообщалось несколько дней назад. Напомним, в лагере присутствует большое количество членов семей террористов, что создает угрозу безопасности. Так, в начале месяца одна из жен боевиков террористической группировки ударила ножом в спину курдского бойца, патрулировавшего территорию пункта временного размещения.

Ирак

Турецкие военные самолеты продолжают осуществлять боевые вылеты в северной части Ирака в провинции Эрбиль, которая находится под контролем курдских вооруженных формирований. Согласно информации агентства новостей Ria Taza, авиаудары ВВС Турции пришлись по району лагеря для беженцев, расположенного недалеко от города Махмур, в результате чего несколько местных жителей получили ранения. Как известно, турецкие войска преследуют цель зачистки приграничных районов от радикальных курдских бандгрупп, действуя в рамках операции «Коготь». Тем не менее правительство Ирака расценивает вторжение Турции на территорию автономного Иракского Курдистана как нарушение суверенитета страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.