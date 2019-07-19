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Россия

Инженер-металлург объяснил значимость новой фабрики ММК, которую запустил Путин

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Инженер-металлург объяснил значимость новой фабрики ММК, которую запустил Путин

Магнитогорск, 19 июля. Президент России Владимир Путин принял участие в запуске нового горно-обогатительного подразделения Магнитогорского металлургического комбината. Инженер-металлург Станислав Набойченко объяснил, чем будет заниматься новая агломерационная фабрика №5.

По словам специалиста, процесс агломерации является одним из ключевых при подготовки сырья черной металлургии к последующей плавке. В ходе агломерации происходит и термическая подготовка сырья и изменение фазового состава, это необходимо для улучшения последующих показателей плавки агломерата.

Кроме того, агломерация позволяет получать попутно отходящие горячие газы, а их в дальнейшем можно использовать в тепло-коммуникационных целях. Все это, как подчеркнул специалист, делает агломерацию современным шагом по усовершенствованию технологии производства железа и стали на ММК.

«К тому же это одно из последних сооружений с высоким уровнем автоматизации и механизации, поэтому это большое достижение отечественной черной металлургии», — добавил Набойченко в интервью «Слову и делу».

Он также указал на то, что агломерат влияет и на выпуск комбинатом металла, на его сортность на и чистоту

«Это все положительно будет влиять и на показатели комбината, и на состояние окружающей среды», — заключил инженер.

 

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