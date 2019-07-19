Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай

Москва, 19 июля. Российские компании начали экспорт пряников на территорию Китая. Об этом сообщил вице-президент компании Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.

По его словам, российские производители наращивают ассортимент экспортируемой продукции. Среди новых продуктовых категорий, растительное масло, печенье, шоколад, а также пряники, которые вызвали большой интерес у китайских потребителей.

«За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников», — отметил Вонг.

Он также добавил, что на внутренней электронной площадке Alibaba Group представлено большое количество российских товаров. Наибольшим спросом у китайских потребителей пользуются продукты питания, пищевые добавки, а также косметика и национальные изделия ручной работы, передает РИА Новости.

«Россия сильна в определенных областях: мясо-молочное производство, рыба, но даже важнее тот факт, что все эти продукты полезны и безопасны», — добавил Вонг.

Alibaba Group является крупнейшей китайской компанией, работающей в сфере интернет-коммерции. Компания была основана Джеком Ма в 1999 году. К январю 2018 года капитализация Alibaba Group достигла 500 миллиардов долларов.