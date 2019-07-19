Лукашенко хочет углубления политического диалога с Евросоюзом

Минск, 19 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность председателя Еврокомиссии и выразил надежду на углубление политического диалога Минска с ЕС, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В сообщении пресс-службы уточняется, что Лукашенко в поздравительной телеграмме выразил уверенность, что ее профессиональный опыт будет «способствовать укреплению исторической роли Евросоюза по консолидации стран».

«Рассчитываю на дальнейшее углубление политического диалога и наполнение новым практическим содержанием двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и ЕС в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях», — говорится в поздравлении Лукашенко.

Урсула фон дер Ляйен займет пост председателя Европейской комиссии после того, как в конце октября закончатся полномочия Жан-Клода Юнкера, передавал RT. В минувшую среду поздравительную телеграмму отправил президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность, что «богатый политический опыт и международный авторитет Урсулы фон дер Ляйен будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии».

Фон дер Ляйен уже сделала несколько заявлений о России. В частности, как сообщала «Газета.ру», политик выступила в поддержку сохранения санкций против российской стороны. По ее словам, «Кремль не прощает слабости», поэтому нужно действовать «с позиции силы» и придерживаться введенных против России ограничений.