19 июля в Смольном прошло выездное совещание Совета безопасности России в Северо-Западном федеральном округе. На собрании обсудили вопросы, касающиеся молодежной политики и энергетического комплекса.

Николай Патрушев отметил, что в настоящее время принимаются дополнительные меры по повышению эффективности молодежной политики и обеспечения антитеррористической безопасности Северо-Западного федерального округа. В результате проверок нарушения были выявлены на 40% объектов образования, 15% культурных объектов и 10% — медицинских. Для устранения нарушений подготовлены изменения, направленные на улучшение антитеррористической защищенности объектов культуры, спорта, питания, образования и других общественных мест, а также сети Интернет.

Патрушев также подчеркнул необходимость нравственного и патриотического воспитания, поскольку в регионах увеличилась доля подростковой преступности. Чтобы их число сократилось, необходимо дать молодежи возможности для самореализации. Незанятые подростки могут попадать под влияние преступных, террористических, экстремистских организаций, в том числе, иностранных, которые нацелены на подрыв российских устоев.

В своем выступлении Александр Беглов поддержал главу ФСБ, отметив, что у города большие планы на подрастающее поколение:

«У нас талантливая молодежь, и им надо дать возможность развить свои таланты», — подчеркнул градоначальник.

Врио губернатора отметил, что в городе существует множество конкурсов, которые позволяют найти способных подростков. Также он рассказал, что многим молодым людям предоставляется возможность пройти стажировку в органах власти под руководством опытного наставника.

Когда речь зашла об энергетическом комплексе, Патрушев отметил необходимость снизить зависимость российских энергетических компаний от иностранных. В противном случае велика вероятность вмешательства.