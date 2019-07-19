США расширили санкционные списки по Венесуэле

Вашингтон, 19 июля. Вашингтон расширил санкционные списки по Венесуэле, в которые добавил еще четырех граждан латиноамериканской страны. Об этом говорится в соответствующем заявлении Минфина США.

Согласно сообщению американского ведомства, в список вошли Франко Куинтеро, Бланко Марреро, Гуэрреро Михарес и Гранко Артеага.

Как уточнил вице-президент США Майк Пенс, санкции введены в отношении должностных лиц Боливарианской Республики, которые виновны, по мнению Вашингтона, в «репрессивных мерах и пытках мирного населения».

Today the US announced new sanctions against VZ officials responsible for repressing & torturing innocent VZ citizens. The @UN reports nearly 7k killings by Maduro regime in the last 18 months. We stand with Venezuela's citizens against their oppressors in the fight for #Libertad — Vice President Mike Pence (@VP) 19 июля 2019 г.

В Венесуэле 22 января начались акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента Николаса Мадуро. Уже на следующий день спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его сразу же поддержали США, а затем и Канада, Израиль и ряд других государств.

В то время как Россия, а вместе с ней Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке действующего президента Мадуро. В Москве назвали происходящее в Венесуэле квазипереворотом и заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Боливии Эво Моралесом выразил мнение, что диалог властей Боливарианской Республики и оппозиции, который начался при содействии Норвегии, поможет найти решение кризиса в латиноамериканской стране.