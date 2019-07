США расширили санкционные списки по Венесуэле

Вашингтон, 19 июля. Вашингтон расширил санкционные списки по Венесуэле, в которые добавил еще четырех граждан латиноамериканской страны. Об этом говорится в соответствующем заявлении Минфина США.

Согласно сообщению американского ведомства, в список вошли Франко Куинтеро, Бланко Марреро, Гуэрреро Михарес и Гранко Артеага.

Как уточнил вице-президент США Майк Пенс, санкции введены в отношении должностных лиц Боливарианской Республики, которые виновны, по мнению Вашингтона, в «репрессивных мерах и пытках мирного населения».

Today the US announced new sanctions against VZ officials responsible for repressing & torturing innocent VZ citizens. The @UN reports nearly 7k killings by Maduro regime in the last 18 months. We stand with Venezuela's citizens against their oppressors in the fight for #Libertad