Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Путин объяснил, почему нельзя «завинтить» цены на топливо

48
0 Оставить комментарий

Путин объяснил, почему нельзя «завинтить» цены на топливо

Магнитогорск, 19 июля. Совсем завинтить цены на топливо опасно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

По его словам, если пойти по такому пути, последствия будут крайне плачевны.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», пояснил глава государства.

Путин отметил, что сейчас цены на моторное топливо растут ниже уровня инфляции, и в этом году рост был не таким значительным: начала текущего года рост цен на моторное топливо, на бензин АИ-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров