Путин объяснил, почему нельзя «завинтить» цены на топливо

Магнитогорск, 19 июля. Совсем завинтить цены на топливо опасно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

По его словам, если пойти по такому пути, последствия будут крайне плачевны.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», пояснил глава государства.

Путин отметил, что сейчас цены на моторное топливо растут ниже уровня инфляции, и в этом году рост был не таким значительным: начала текущего года рост цен на моторное топливо, на бензин АИ-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%.