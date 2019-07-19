Российские эксперты проверят фильмы и сериалы на соответствие исторической правде

Москва, 19 июля. Телеканал «Продвижение» и сайт kino-teatr.ru запустили просветительский онлайн-проект под названием «Деконструкция», в рамках которого российские эксперты будут проверять фильмы и сериалы на соответствие исторической действительности.

Ведущей проекта стала художник по костюмам и модельер Кристина Егорова. Вместе с гостями студии она будет выяснять, насколько фильмы и сериалы, зачастую основанные на реальных событиях, соответствуют исторической правде.

В первых пусках проекта приглашенным экспертом станет историк средневековья, писатель Клим Жуков. Он разберет по кадрам первый сезон популярного британского сериала «Последнее королевство» и расскажет, достоверно ли создатели показали реальные исторические личности.

«Синематограф здорово влияет на формирование образа истории у публики. Поэтому историческое кино надо разбирать хотя бы для понимания механизмов влияния», — подчеркнул Жуков.

Ранее историк моды и бренд-менеджер торговой марки Кети Топурии Павел Матюнин раскритиковал костюмы в сериале Netflix «Последние цари». Он заявил, что некоторые драгоценные украшения, которые стоили миллионы, в картине выглядят как дешевая бижутерия. Также в многосерийном фильме меховая часть мантии монархов изготовлена, по словам эксперта, из дешевого материала, и это сразу бросается в глаза.

Отметим, что, согласно результатам исследования проекта «Кино Mail.ru», жители России предпочитают смотреть российские сериалы и военные фильмы, а также высоко оценивают проекты Netflix и картины про героев вселенной Marvel.