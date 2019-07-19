Глава ДНР отреагировал на план Медведчука по Донбассу

Донецк, 19 июля. Власти ДНР и ЛНР не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который предусматривает предоставление автономного статуса Донбассу. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, власти республик Донбасса привержены выполнению минских соглашений, поэтому любые инициативы и предложения должны обсуждаться на переговорах контактной группы в Минске.

«Что касается разных планов, формул, то здесь нужно быть более конкретным. Здесь мы с моим коллегой Леонидом Ивановичем (Леонид Пасечник — глава ЛНР — Прим. ФАН) опираемся только на минские соглашения, на комплекс мер, который поддержан Советом Безопасности ООН», — подчеркнул Пушилин.

17 июля Виктор Медведчук выступил в Европарламенте, где представил план по урегулированию гражданской войны на Украине. План предполагает предоставление автономного статуса Донбассу в составе Украины. При этом в ходе встречи с депутатами Европарламента Медведчук заявил, что власти республик Донбасса поддержали его инициативу о создании единого автономного региона.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донецкой и Луганской областей, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны в Донбассе погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.