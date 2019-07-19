Путин запустил на полную мощность новую фабрику ММК

Москва, 19 июля. Президент России Владимир Путин запустил на полную мощность новую фабрику горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината.

На этом предприятии будут производить доменное сырье. Фабрику построили за два года. Оборудование для нее поставила китайская компаниея Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. В пресс-службе Кремля ранее сообщали, что на новом производстве используются энергосберегающие и природоохранные технологии, и это крайне важно для улучшения экологический ситуации в городе.

Президент планирует пообщаться с рабочими предприятия, а также провести встречу с временно исполняющим обязанности главы Челябинской области Алексеем Текслером.