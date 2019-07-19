Синоптики зафиксировали новый температурный рекорд во Франции

Париж, 19 июля. Французские синоптики зафиксировали самую высокую температуру, которая когда-либо была на территории страны — в городе Верарг столбик термометра в июне показал 46 градусов по Цельсию. О новом рекорде сообщили в метеорологической службе Meteo France.

Предыдущие аномальные показатели во Франции отмечены в южном городе Галларг-ле-Монтюе, там столбики термометра показали 45,9 градуса выше нуля. Последний раз такая жара установилась 12 августа 2003 года также на юге страны.

По данным метеорологов, Франция находится на шестой позиции в списке стран, где специалисты зафиксировали рекордно высокую температуру. В пятерку входят Греция, где отметилась жара в 48 градусов, Португалия — 47,4, Испания — 47,3, Италия — 47,2, а также Босния и Герцеговина — 46,2.

????️C'est officiel : on a atteint les 46 °C en France lors de la vague de chaleur de la fin juin ! Après contrôle et expertise par les climatologues de Météo-France, cette valeur a été validée. ???? https://t.co/nZ0uXY7CCk pic.twitter.com/Pdao8XkOFK — Météo-France (@meteofrance) 19 июля 2019 г.

Отметим, что аномальная жара установилась в конце июня во многих странах Европы. Как указывали во Всемирной метеорологической организации (ВМО), последние пять лет стали самыми жаркими за всю историю их наблюдений.

Ранее старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский предупредил, что жителей России в ближайшие пять лет ждут экстремальные климатические изменения. По его словам, аномально жаркая погода в каком-либо из регионов страны может установиться в связи с приходом блокирующего антициклона.

Чернокульский отметил, что в Европе в этом году было очень жарко, а столбики термометров поднимались до 42-44 градусов, при этом в России по-прежнему достаточно холодно. Как пояснил климатолог, все эти погодные изменения являются частью одного процесса.