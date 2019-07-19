Заммэра украинского Борисполя задержали при получении взятки

Киев, 19 июля. Прокуратура задержала первого заместителя мэра украинского города Борисполь и директора коммунального предприятия при получении взятки в 60 тысяч гривен (2,3 тысячи долларов), сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

На своей странице в Facebook Луценко сообщил, что прокуратура Киевской области задержала с поличным первого заммэра Борисполя и директора Бориспольского городского совета. По данным ведомства, они требовали от предпринимателей 60 тысяч гривен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полиция раскрыла новую схему в сфере оборонной промышленности, которая связанна с офшорными компаниями. Речь шла об ущербе в 30 млн долларов.

Комментируя заявление Зеленского в интервью Федеральному агентству новостей, политолог и публицист Юрий Городненко отметил, что у Зеленского нет опыта в решении политических задач, он пиарщик, который «всегда будет делать акцент на показные акции».

После вступления в должность Зеленский неоднократно критиковал предшественников, говоря о масштабах коррупции. Президент заявлял, что полон решимости побороть ее. Он также обвинил правоохранительные органы в неспособности вести борьбу с коррупцией.

Зеленский считает, что прогресс в этом вопросе будет после избрания новой Верховной рады, выборы в которую состоятся 21 июля, и формирования нового правительства.

В конце мая, как передавал RT, Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны»: одна из них с Россией, вторая — с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины.