Напавший на российских военных в Чечне член банды предстанет перед судом

Москва, 19 июля. Член банды Хасан Оздиев, обвиняемый в нападении на российских военнослужащих, предстанет перед Верховным судом Чеченской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Специалисты уже завершили расследование уголовного дела в отношении Оздиева, обвиняемого в совершении преступлений по статье об активном участии в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ, а также о посягательстве на жизнь военнослужащих.

По версии следствия, он стал участником банды под руководством Ризвана Бачигаева в октябре 1999 года, группировка основана на территории Веденского района Чечни. Ее члены принимали участие в вооруженном мятеже на территории республики, а также нападали на российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.

Кроме того, летом 2000 года Оздиев и другие члены банды убили двух военнослужащих, которые ранее были похищены с территории военной комендатуры Веденского района. Останки погибших нашли только спустя девять лет.

Оздиева заключили под стражу, уголовное дело в его отношении направлено в Верховный Суд Чечни для рассмотрения по существу.

Как отметили в СК РФ, мужчина в 2005 и 2016 годах был осужден на 23 года лишения свободы за совершенные им преступления в период с 1999 по 2003 год. Установление всех участников банды продолжается.

Ранее суд вынес приговор одному из руководителей банды, совершавшей преступления в Новосибирске, Анатолию Радченко. Следствие выяснило, что он руководил структурными подразделениями преступного сообщества и бандой, созданной им совместно с Александром Труновым, в период с 1997 по 2009 год. Осужденный убил четырех человек, покушался на жизнь еще троих людей. Также он замешан в мошеннических схемах.