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Трое детей пострадали при хлопке на катере в Башкирии

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Трое детей пострадал при хлопке на катере в Башкирии

Уфа, 19 июля. Трое детей госпитализированы после ЧП при запуске двигателя на катере в Башкирии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Инцидент произошел около 19.00 по местному времени (17.00 по московскому) на стоянке катеров Павловского водохранилища в Нуримановском районе. Спасателям поступило сообщение, что при попытке запуска двигателя на судне произошел хлопок. Уточняется, что пожара после хлопка на судне не было.

В этот момент на катере находились шесть человек, из которых трое — дети трех, восьми и десяти лет. Детей после инцидента госпитализированы в уфимскую больницу. Спасатели уточнили, что угрозы их жизни нет.

Сейчас сотрудники МЧС выясняют причины ЧП.

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