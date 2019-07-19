В ЛНР заявили, что ВСУ размещают вооружение у линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 19 июля. Украинские военные размещают тяжелое вооружение и технику в жилых массивах населенных пунктов, которые расположены у линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом сообщил глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, украинские силовики разместили три боевые машины пехоты и два бронетранспортера в жилых кварталах города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, в Станице Луганской военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ заняли частный жилой дом, во дворе которого разместили БТР. Кроме того, данный факт зафиксирован в официальном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«В жилом массиве населенного пункта Попасная расположено 12 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», которые находятся на дачных участках жителей поселка», — отметил Осадчий.

Он также добавил, что украинские военные за передвижением сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе и используют средства маскировки, чтобы вооружение на линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, весной 2014 года украинские власти объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны в Донбассе погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.