Путин прибыл в Магнитогорск

Магнитогорск, 19 июля. Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск из Братска, где проверил, как ведутся работы по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Глава государства примет участие в церемонии вывода на полную мощность агломерационной фабрики №5 — нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината. Путин также ознакомится с работой предприятия, пообщается с сотрудниками аглофабрики.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что российский лидер в пятницу проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

В последний раз российский президент прилетал в Магнитогорск в конце прошлого года, когда при взрыве бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Трагедия произошла 31 декабря, глава государств в тот же день экстренно вылетел в Магнитогорск, где провел экстренное совещание в штабе МЧС и посетил в больнице пострадавших жильцов. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе нынешнего визита Путин не планирует посещать место трагедии.