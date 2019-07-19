Донбасс сегодня: ВСУ «потеряли» РЛС, Киев послал курсантов убивать жителей ДНР

Донбасс, 19 июля. Обстрелы Донецка возобновлены украинской армией с новой силой. Десантники ВСУ недосчитались дорогостоящей американской техники. В зону ООС направлены курсанты военных вузов Украины для стажировки.

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Боевая обстановка

Легкое затишье боевых действий на фронтах украинской гражданской войны было временным и продолжалось только два дня — 16 и 17 июля. Начиная с утренних часов четверга военные действия, а точнее — огонь украинских войск по городам Донецкой и Луганской Народной Республики, снова вошли в горячую фазу.

Обстрелам подверглись 13 районов в ДНР и два в ЛНР.

По сведениям представительств Донецка и Луганска в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), перемирие нарушалось Вооруженными силами Украины 26 раз.

Самому мощному обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка, где в поселке Октябрьский от полученных ранений скончалась мирная жительница 1951 года рождения. В двух детских муниципальных учреждениях и трех частных домах повреждены остекления и фасады.

Как информирует оборонное ведомство ДНР, смерть мирной жительницы на совести командира 56-й бригады ВСУ, по приказу которого обстрел Донецка из минометов калибра 120 и 82 мм вели его подчиненные.

В Коминтерново на южном направлении сгорели дом и летняя кухня местных жителей, а также разрушена кровля дома. Всего по территории республик за прошедшие сутки солдаты Киева выпустили более 220 снарядов.

Генпрокуратура открыла уголовные дела по обстрелам Донецка

Минометный обстрел поселка Октябрьское в Донецке, произведенный Вооруженными силами Украины, длился с 17.25 до 23.30. За это время были нанесены повреждения жилому сектору. Самое страшное, что попаданием осколков мины во дворе собственного дома была ранена женщина, которая скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

В пятницу Генеральная прокуратура ДНР по зафиксированным преступлениям ВСУ возбудила уголовные дела в отношении комбрига 56-й отдельной мотопехотной бригады И. В. Иванова. Как прокомментировала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Генпрокуратуры Ольга Черногор, кроме смерти мирной гражданки, обстрелами выбиты стекла и посечены осколками фасады в трех жилых домах, а также повреждено остекление в детских образовательных учреждениях.

Следственное управление Генпрокуратуры осуществляет следствие по преступлениям, совершенным украинскими военными. На данный момент по факту обстрела Куйбышевского района Донецка возбуждено два уголовных дела по статье «Совершение террористического акта».

В подразделениях ВСУ работают проверяющие комиссии

По имеющейся в Донецком оборонном ведомстве информации, которую озвучил военный спикер Народной милиции Даниил Безсонов, в Курахово Донецкой области комиссия штаба Операции объединенных сил проверяет 24-ю механизированную бригаду ВСУ по факту массового пищевого отравления военнослужащих. Расследование происшествия ведут тыловые и медицинские службы, а также органы военной прокуратуры.

По информации, полученной Народной милицией ДНР, комиссия предполагает, что тыловые службы бригады зарабатывали на питании военнослужащих, продавая полученные из бюджета продуктовые наборы и заменяя их аналогичными просроченными. Всего из-за незаконной схемы тыловиков пострадали около 150 военнослужащих.

Морские пехотинцы из 35-й бригады ВСУ завалили горячую линию Минобороны Украины жалобами об изъятии командованием бригады паспортов. Рассматривать жалобы прибыла комиссия из военной службы правопорядка, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Командиры пояснили свои действия подготовкой списков избирателей для участия военных в предстоящих досрочных парламентских выборах на Украине. Однако, по информации майора Безсонова, комиссия уже установила, что все личные документы бойцов были вывезены в неизвестном направлении. Комиссия сейчас пытается установить, не является ли указанный факт подготовкой к фальсификации на выборах в Верховную раду Украины.

ВСУ «потеряли» американскую систему контрбатарейной борьбы

Ну а пока нечистые на руку украинские офицеры травят своих подопечных, в других подразделениях случаются куда более серьезные казусы. Об этом рассказал на своем брифинге руководитель пресс-службы управления Народной милиции луганчан Яков Осадчий. По заявлению Осадчего, в 25-й воздушно-десантной бригаде армии Киева выявлена недостача радиолокационной системы AN/TPQ-36, переданной ВСУ из Вашингтона по программе военно-технического сотрудничества.

Как сообщают источники Народной милиции в стане противника, доклад о чрезвычайном происшествии был произведен начальнику Генштаба украинской армии Руслану Хомчаку. В свою очередь командование силовой операции предполагает, что командиры 25-й бригады непосредственно причастны к исчезновению дорогостоящей американской техники.

Украинских курсантов обучат стрелять по жилым кварталам Донецка

Военная разведка Донецка сообщила, что в текущем месяце в расположение нескольких бригад ВСУ прибыли стажеры — курсанты Одесской военной академии. Прибывших планируется распределить по бригадам и отправить в действующие в зоне ООС артиллерийские подразделения.

Официальный военный спикер ДНР Даниил Безсонов рассказал, что стажировка курсантов происходит по вновь утвержденной программе боевой подготовки артиллерийских подразделений украинской армии. Командование Минобороны планирует привлечь молодых специалистов к управлению артиллерийскими и минометными расчетами, которые обстреливают территорию ДНР.