Два десятка боевиков нейтрализованы на Северном Кавказе с начала года

Москва, 19 июля. Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций проведено с начала года более 1,4 тысячи спецопераций на Северном Кавказе, сообщил командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал-лейтенант Василий Федорук.

За первое полугодие 2019 года было нейтрализовано 20 боевиков, отметили в Росгвардии.

«Воинскими частями и подразделениями в составе Объединенной группировки в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД на Северном Кавказе в первом полугодии 2019 года было проведено более 1450 специальных операций и мероприятий, в том числе две контртеррористические операции», — приводит пресс-служба Росгвардии слова Федорука.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов ликвидировали более 80 объектов инфраструктуры бандгрупп, более 1,1 тысячи взрывоопасных предметов и огромное количество боеприпасов различного калибра. Отмечается, что военнослужащие в ходе проведенных спецопераций изъяли из незаконного оборота более 140 единиц стрелкового и 270 единиц охотничьего оружия.

Как сообщила пресс-служба Росгвардии, в Объединенном пункте командующего Объединенной группировкой войск прошло рабочее совещание, на котором были подведены итоги работы за первое полугодие текущего года.