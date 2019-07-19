Новый фильм Стоуна может повлиять на отношения РФ и Украины

Телеканал «Россия 1» покажет 19 июля документальный фильм трехкратного обладателя «Оскара», режиссера Оливера Стоуна и российского режиссера-документалиста Игоря Лопатенка об Украине после госпереворота 2014 года. Премьера состоится на телеканале в 21.00 по московскому времени. Англоязычное название фильма — «Revealing Ukraine» (дословно — «раскрывая» или «разоблачая» Украину), а в российском варианте он назван «В борьбе за Украину» или «Нерассказанная история Украины».

В документальном фильме «В борьбе за Украину» режиссер Оливер Стоун попытался выяснить причины затянувшегося кризиса в стране. Фильм рассказывает о преступлениях бывшей украинской власти. В киноленте показан расстрел людей на Майдане, который стал оружием в борьбе за политическое влияние. Главными действующими лицами картины стали президент России Владимир Путин и лидер украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«События, которые произошли на Майдане с ноября по февраль, были заранее определены как элемент внешнего управления Украиной, это управление осуществлялось из Вашингтона», — отметил Виктор Медведчук.

Фильм Стоуна пытаются запретить к показу на Украине, так как он показывает правду, которая является очень «жесткой», говорит генеральный директор НП «Институт политических исследований», политолог Сергей Марков.

«На Украине в 2014 году прошел государственный переворот. Этот государственный переворот был насильственным. Главной организующей силой были спецслужбы США. В результате государственного переворота установилась террористическая диктатура, которая убила около 10 тысяч жителей. Только в Одесской и Харьковской области были убиты около 4 тыс. человек. К власти пришла группа военных преступников и иностранных агентов, установивших террористическую диктатуру. Одновременно был создан миф, что это революция, которая свернула диктаторский режим. Это абсолютно лживый миф. И Оливер Стоун опровергает это миф своим фильмом. Все это запрещено, так как скрывает очень тяжелую, жесткую правду. Эта правда отрицает право данного террористического режима на существование. И речь идет о том, что к власти пришел «европейский ИГИЛ»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН)», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Фильм Оливера Стоуна может повлиять на улучшение взаимоотношений между Россией и Украиной, считает политолог.

«Этот фильм способствует устранению группы военных преступников от власти, что в свою очередь дает возможность выразиться воле народа Украины. А волей народа Украины является желание иметь хорошие и дружественные отношения с Россией», — добавил эксперт.

Предыдущий фильм Стоуна «Украина в огне» также пытались запретить на Украине. В Интернете активисты создали соответствующую петицию, требуя отменить премьеру на телеканале РЕН ТВ. Под ней подписались почти 10,5 тыс. человек.

Оливер Стоун стал известен благодаря таким фильмам, как «Уолл-стрит: Деньги не спят», «Башни-близнецы» и «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе». Режиссер трижды получал премию «Оскар» и призы Венецианского и Берлинского кинофестивалей.

Документальный фильм «Украина в огне», который рассказывал о событиях 2014 года, вышел в 2016 году. Годом позже Стоун представил к показу четырехсерийный документальный фильм о президенте России «Интервью с Путиным», за который режиссера жестко критиковали либеральные западные СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.