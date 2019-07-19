ЦИК Абхазии зарегистрировал кандидатом в президенты действующего главу республики

Сухум, 19 июля. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала действующего лидера страны Рауля Хаджимбу кандидатом в президенты, сообщил председатель Центризбиркома Тамаз Гогия.

«Хаджибма зарегистрирован, сегодня провели заседание», — заявил Гогия в беседе с РИА Новости.

Ранее Хаджимба, говоря, почему решил баллотироваться на второй президентский срок, заявил, что нужно продолжить то, что начато.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа. В мае в республике прошли акции протеста оппозиции, которая требовала перенести выборы на более поздний срок из-за госпитализации их кандидата, депутата парламента Аслана Бжании. Утверждается, что он был отравлен, генпрокуратура республики по факту болезни политика проводит проверку. Тогда президент Абхазии Рауль Хаджимба «исключительно в целях стабилизации общественно-политической ситуации в стране» предложил перенести выборы на конец августа. Оппозиция согласилась, и парламент утвердил дату выборов. Однако в середине июля стало известно, что Бжания не сможет принять участие в выборах главы республики.