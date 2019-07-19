«ВКонтакте» рассказала об особенностях нового приложения для знакомств

Москва, 19 июля. Социальная сеть «ВКонтакте» запустит приложение для знакомств, которое получило название Lovina. Об особенностях нововведения рассказали в пресс-службе, уточнив, что основой опции станут видеозвонки и видеоистории.

Как объяснили представители соцсети, для знакомств в новом дейтинг-приложении не потребуется регистрация во «ВКонтакте». Пользователям нужно будет заполнить анкету или создать ее автоматически при авторизации через социальную сеть. После алгоритмы предложат наиболее подходящих собеседников.

Начать общение можно будет через карусель видеозвонков или просмотр анкет, указали в пресс-службе. Во втором случае появится чат. Однако, если собеседники не решатся на видеозвонок или видеоисторию, диалог исчезнет.

Представители социальной сети подчеркнули, что в приложении не будет рекламы, однако разработчики предусмотрели дополнительные платные возможности.

Зарегистрироваться в приложении можно в официальном сообществе Lovina при помощи чат-бота. Также можно оформить предзаказ в App Store или Google Play, указали в пресс-службе.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появился сервис заказа такси «Ситимобил». Оплатить услугу можно через систему платежей соцсети VK Pay.

Тем временем разработчики Instagram запустили функцию, предупреждающую пользователей об оскорбительных комментариях. Как говорится в заявлении, опубликованном компанией Facebook, которой принадлежит соцсеть, нововведения призваны защитить пользователей от проявления ненависти и травли в Сети. Осуществляться это будет с помощью механизма, использующего искусственный интеллект.