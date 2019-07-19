В ОБСЕ пообещали бороться за свободу Вышинского

Вена, 19 июля. ОБСЕ призвала Киев освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом заявил представитель организации, курирующий вопросы свободы СМИ Арлем Дезир.

Дезир заявил, что будет прикладывать для этого все усилия.

«Ужасно, что сегодня еще на два месяца продлили досудебное содержание под стражей на Украине журналиста Кирилла Вышинского», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщалось ранее сегодня Подольский суд Киева продлил арест Вышинского до 19 сентября 2019 года. Ходатайство защиты журналиста о смягчении меры пресечения осталось без удовлетворения. Киевские власти обвиняют Вышинского в поддержке Луганской и Донецкой Народных Республик и госизмене. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

В МИД РФ дело Вышинского считают сфабрикованным. Процесс прокомментировал и президент РФ Владимир Путин. По мнению главы государства, эта ситуация просто беспрецедентная, ведь Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции». Российская сторона направляла Украине несколько нот протеста, требуя прекратить насилие над журналистами.

Сегодняшнее решение суда прокомментировала главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Она лаконично заметила, что «чудес не бывает». Отметим, что российский омбудсмен ранее все-таки выражала надежду, что при новом президента Украины Владимире Зеленском в отношении Вышинского будет принято справедливое решение.

Решение Подольского суда Киева прокомментировал RT и юрист Валерий Ванин. По его словам, такой вердикт говорит о том, что Украина так и не вошла «в цивилизованное европейское пространство».