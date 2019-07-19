Путин недоволен ликвидацией последствий паводка в Иркутской области. События дня. ФАН-ТВ

Ликвидация паводка Пострадавших от паводка иркутских аграриев освободят от уплаты налогов. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Мутко. По его словам, ущерб каждого предпринимателя, в среднем, оценивается в миллион рублей. В скором времени правительство региона подготовит предложения по поддержке сельхозпроизводителей. Ликвидацию последствий паводка 19 июля обсудили в Братске. На совещание прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства посетил пострадавшие от стихии районы, побывал в пунктах временного размещения и пообщался с местными жителями. С большой водой они столкнулись в конце июня. Подтопленными в Иркутской области оказались 107 населенных пунктов и 11 тысяч жилых домов. После длительного общения с местными жителями президент отметил: не все знают, как получить выплаты, куда обратиться, если документы потеряны. Работой местных властей Владимир Путин остался недоволен. Он еще раз напомнил о требованиях своего указа. «Обеспечить предоставление субсидий бюджету Иркутской области на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам, а также предусмотреть оказание им поддержки в проведении работ, направленных на восстановление посевных площадей. Обеспечить скорейшее восстановление поврежденных дорог, мостов и так далее. Обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению роста цен на товары и услуги первой необходимости. Организовать осуществление социальных выплат гражданам», — потребовал президент России. Также Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки восстановить школы, больницы, поликлиники. Президент России пообещал приехать в регион 1 сентября. Он лично проверит, чтобы все дети из пострадавших от паводка районов Иркутской области, приступили к занятиям вовремя.

Продление ареста Вышинского Журналист Кирилл Вышинский останется под стражей до 19 сентября. Сегодня Подольский суд Киева продлил арест редактора портала «РИА Новости Украина». Защита настаивала на освобождении, но уже который раз решение принимается не в пользу Вышинского. В принципе все предсказуемо. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она назвала такое решение чисто политическим, а не юридическим. Постоянное продление ареста, перенос заседаний — это только вкратце о деле Вышинского. Его задержали год назад: обвинили в госизмене и поддержке республик Донбасса. Якобы, он шпионил и помогал иностранцам. А еще рассматривал ситуацию на Украине с разных сторон. Видимо, это и не понравилось прежней власти Киева. На Украине журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Правда, никто не учел, что доказательств вины Вышинского нет. Вероятно, поэтому дело и затягивается. Осознав это, Украина решила сделать предложение: обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. В Госдуме сочли такой подход некорректным. Вышинский — жертва прежней власти. А, вот, Сенцова в России осудили по реальной статье. Он планировал устроить серию терактов в Крыму. Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы. Примет ли наша страна такое предложение? Мы будем следить за развитием событий. В свою очередь, российский омбудсмен заявила, что продолжит прикладывать все усилия, чтобы Вышинский вышел на свободу.