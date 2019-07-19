Симоньян отреагировала на продление ареста Вышинского

Москва, 19 июля. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Чудес не бывает», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Защита настаивала на смягчении меры пресечения: адвокат Вышинского Андрей Доманский просил освободить журналиста из-под стражи под личное обязательство, сам Вышинский заявил, что не собирается скрываться от правосудия и будет добавиться оправдания. В пятницу Подольский суд Киева продлил Вышинскому на два месяца арест. Адвокат журналиста сообщил, что обжалует решение.

Руководителя портала РИА Новости Украины задержали в мае прошлого года. Его обвинили в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Журналисту грозит до 15 лет лишения колонии. Сам Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией.

К руководителю РИА Новости Украина долгое время не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он является гражданином Украины, хотя у него также есть российский паспорт. Во время одного из судебных заседаний он обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию с Вышинским беспрецедентной. По мнению главы государства, журналист арестован из-за своей профессиональной деятельности.