Медики рассказали об опасности детокс-диет

Москва, 19 июля. Современные детокс-программы для очищения организма могут нанести серьезный вред здоровью человека. Об этом заявил врач-эндокринолог Вадим Крылов.

«Люди, которые занимаются так называемым детоксом, только вредят своему здоровью. Многие очищающие программы предполагают обильное питье соков и смузи. Это быстрые углеводы, которые провоцируют воспаление», — пояснил Крылов.

Он также добавил, что диеты и смузи не помогут очистить организм от токсинов, так как для этого необходимы медицинские препараты и процедуры в условиях стационара.

Врач-нутрициолог Алексей Калинчев уверен, что детокс-программы являются маркетинговым трюком, который направлен на обман потребителей.

«Все детокс-программы, которые выводят «шлаки», — это маркетинг и обман потребителя. Причем потребители этих услуг обычно все понимают, не до такой же они степени недалекие люди», — отметил Калинчев.

Он также призвал не тратить деньги на приготовление дорогостоящих смузи, а просто включить в свой рацион больше овощей и фруктов.

Стоит отметить, что в последнее время стали популярны детокс-тур. При этом в каждом регионе России можно найти компанию, которая предлагает подобную услугу. Так, восьмидневная детокс-программа в одном из Подмосковных медицинских центров стоит от 100 тысяч рублей. В программу входит оздоровительное питание, массаж, сауна и многое другое. Аналогичная программа на берегу море или в горах будет стоить в три раза дороже, передает News.ru.