ФАН разъясняет: либеральные СМИ и иноагент «Мемориал» вступились за экстремистов

Либеральная пресса в очередной раз решила вступиться за экстремистов и их сообщников, в этот раз «защитники свободы слова» решили взять под свое крыло членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Помимо СМИ, таких как «Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Медиазона» и прочих, за экстремистов заступилась организация «Мемориал». Напомним, она официально признана Минюстом России нежелательной. Однако либеральные издания принципиально игнорируют данный факт, предпочитая давить на жалость своих читателей, вводя их в заблуждение.

«Правозащитники» из признанной в России иноагентом организации «Мемориал» назвали задержанных участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» «политическими заключенными». Либеральные СМИ «Медиазона» и «Радио Свобода» активно понесли эту новость. При этом как «Медиазона», так и «Радио Свобода» пишут, что «Хизб ут-Тахрир» не была запрещена на Украине, а также во многих странах Европы, при этом ни слова не говоря о том, что во многих других странах эта организация признана экстремистской. В том числе в Германии, Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, ряде других восточноевропейских и азиатских государств, а также во всех арабских странах за исключением Йемена, Ливана и ОАЭ. В США «Хизб ут-Тахрир» причисляется к организациям, способствующим распространению экстремистских настроений среди мусульман.

Подчеркнем, речь идет о действительно экстремистской организации. Конечная цель «Хизб ут-Тахрир» заключается в построении всемирного халифата путем насильственного свержения действующей власти.

Однако «Мемориал» по каким-то причинам считает членов вышеупомянутой организации, задержанных за распространение радикальных идей, «политическими заключенными». А «Медиазона» и «Радио Свобода» оказывают активную информационную поддержу иноагенту-«Мемориалу», подводя читателя к мысли о том, что «Хизб ут-Тахрир» вовсе не экстремистская организация — таковой ее якобы признали российские власти для «политической борьбы» с ее членами.