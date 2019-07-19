Продюсер «Нашествия» рассказал, как фестиваль помогает зажечься молодым исполнителям

Тверь, 19 июля. Организатор рок-фестиваля «Нашествие» Андрей Матвеев рассказал, как фестиваль помогает зажечься новым исполнителям и способствует развитию музыкальных форматов.

Матвеев напомнил, что в прошлом году в рамках «Нашествия» площадка была отведена под проект «Высоцкий-фест». По его словам, в этом году на сцене «НАШЕ 2.0» выступают победители прошлогоднего проекта. Он отметил, что их песни уже звучат на радиостанции «Наше радио».

«Так что мы ждем новые имена и новые песни и в этом году», — добавил продюсер фестиваля в беседе с НСН.

В этом году музыкальный фестиваль «Нашествие» отмечает свое 20-летие. Фестиваль открыли «Ленинград» и Глеб Самойлов в четверг, основная программа запланирована с 19 по 21 июля.