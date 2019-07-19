ФАН сравнило условия содержания известных заключенных в США и РФ

В тюрьмах США отбывают срок около 100 россиян, в российских местах заключения — примерно столько же граждан Соединенных Штатов. Федеральное агентство новостей вместе с вице-президентом Международного комитета защиты прав человека Александром Ионовым сравнивает условия содержания обвиняемых по статьям схожей степени тяжести и отношение к иностранцам в тюрьмах обеих стран.

Из американских заключенных в России более всех известен Пол Уилан, задержанный по статье 276 УК РФ («Шпионаж») в пользу спецслужб США. ФСБ объявила о задержании Уилана 28 декабря 2018 в Москве при проведении шпионской акции. Если его вина будет доказана, американец останется в российской тюрьме на срок от 10 до 20 лет.

В США известны сразу несколько громких политизированных судебных дел с участием россиян: Виктор Бут отбывает 25-летний срок, Константин Ярошенко осужден на 20 лет, Богдане Осиповой предстоит провести в тюрьме 7 лет, Мария Бутина останется под стражей до 25 октября этого года.

Правозащитник Александр Ионов рассказывает, в каких условиях содержатся россияне в США и американцы в России на примере историй летчика Константина Ярошенко и Пола Уилана. Константин Ярошенко сначала содержался в учреждении «Форт-Дикс» в Нью-Джерси, сейчас переведен в тюрьму строгого режима «Данбери» штата Коннектикут. Пол Уилан в ожидании вынесения приговора находится в СИЗО-2 «Лефортово».

Обвинительная статья

Константин Ярошенко: подготовка к транспортировке крупной партии кокаина — 20 лет тюрьмы (приговор вынесен)

Пол Уилан: статья 276 УК РФ («Шпионаж») в пользу спецслужб США — от 10 до 20 лет тюрьмы (приговор не вынесен)

Задержание

К Константину Ярошенко во время задержания применена сила, в результате выбиты 16 зубов, сломано два ребра и лучевые кости. В задержании принимали участие либерийские агенты совместно с представителями департамента по борьбе с наркотиками Минюста США.

Пол Уилан не жаловался на грубое задержание.

Физическое состояние

Константин Ярошенко

Один-два раза в месяц жалуется на условия содержания и проблемы со здоровьем. После грубого задержания у россиянина развился хронический артрит. До сих пор не восстановлена челюсть, из-за постоянного приема некачественной жидкой пищи начались проблемы с желудочно-кишечным трактом, вплоть до появления новообразований. Константин жалуется на постоянную боль и тошноту.

Пол Уилан

С момента задержания и заключения под стражу в «Лефортово» не жаловался на здоровье.

Возможность оказания медицинской помощи

Константин Ярошенко

После помещения в тюрьму россиянину не сделали даже минимальное протезирование, никак не лечили переломы, из-за чего кости срослись неправильно. Ежедневно ему нужно принимать обезболивающее, но те таблетки, которые ему дают бесплатно, уже не помогают, а дополнительные лекарства заключенный должен покупать самостоятельно.

Пол Уилан

Для заключенных «Лефортово» медицина бесплатная, при необходимости и по заявлению их вывозят к профильным специалистам в медсанчасть «Матросской тишины», а если и там помощь оказать невозможно — в городскую больницу №20.

Питание

Константин Ярошенко

Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Константин питается на общих основаниях, употребляет только жидкую пищу. Варианты диеты в «Данбери» для него не предусмотрены. Передачи с едой ему не передаются, только с литературой.

Пол Уилан

В «Лефортово» для заключенных рассчитывается калорийность еды, вес, кроме того, согласно ряду поправок в закон, используются три диеты. К примеру, диабетикам включается в меню кисломолочные продукты и яйца. Также на территории работает магазин, где можно заказать продукты. У Пола Уилана дополнительно есть возможность получать передачи с продуктами.

Условия заключения

Константин Ярошенко

Во время предварительного содержания в «Форт-Дикс» россиянин находился в камере с 40 афроамериканцами, которые избивали его. Сейчас он живет в помещении казарменного типа с двухъярусными кроватями. Камеру, три рабочих санузла и три умывальника делят между собой 100 человек. Среди них много людей из самых низших слоев американского общества, днем и ночью в помещении вспыхивают конфликты, которые удается унять только охране.

Пол Уилан

Полу Уилана подобрали сокамерника, который говорит на английском языке. Они живут вдвоем в камере размером в 9 кв. м, в ней есть санузел и умывальник. Сокамерник делится с Полом едой и книгами, кроме того, американец может заказывать книги в местной библиотеке.

После вынесения приговора американца могут перевести в камеру с 20 соседями, но, скорее всего, постараются поселить в помещение, где будет как можно меньше людей.

Звонки домой и встречи с родственниками

Константин Ярошенко

Около 10 минут телефонного разговора с Россией стоит Ярошенко около 70$. Звонки на Родину большинству иностранцев не по карману, и звонят они крайне редко. Один раз в месяц россиянин имеет право на консульский доступ, но, по словам правозащитника Ионова, Федеральное бюро тюрем без конца чинит ему препятствия. Родственникам Ярошенко долгое время не выдавали американские визы.

Пол Уилан

Пол Уилан может бесплатно позвонить домой, правда, отведенное время регламентируется сотрудниками СИЗО. Все, кто хотел посетить Уилмана, сделал это без проблем и препятствий, утверждает Ионов. Родственникам выдали визы в обычном режиме, жалоб на затягивание сроков у стороны Уилмана не было.



«У нас тоже есть страшные условия в СИЗО, — признает Александр Ионов. — Но они страшные для россиян и для ранее судимых. К людям с западным гражданством у нас относятся особенно, крайне трепетно, я бы сказал. Ярошенко же находится в тюрьме США на общих основаниях. При этом его кейс имеет явный политический окрас, приравнивать его к тем, кто ограбил заправку, и содержать в тех же условиях, не совсем корректно».

Более 20 лет назад Россия и США заключили соглашение о взаимных консультациях по уголовным делам. К сожалению, американская сторона им не пользуется, констатирует собеседник ФАН.

«Мы просили обмена — они не хотят, — говорит Ионов. — Хотя обмены легко восстановить по нашим дипломатическим каналам, вне открытой дискуссии. Но они занимаются только политизированием процесса. Более того, по нашей информации, США выдает порядка 30 закрытых ордеров на арест граждан России. При этом в рамках двухсторонних отношений между странами США будет иметь приоритет на арест нашего гражданина на их территории. И их собственные списки могут отличаться от общей единой базы Интерпола, где собирается информация о тех, кого разыскивают по всему миру. Америка на свое усмотрение наказывает всех и по всему миру, их право оказывается выше права всех остальных государств».

Вице-президент Международного комитета защиты прав человека уже не первый раз в наших совместных материалах с ФАН призывает государственные структуры и бизнес поддерживать российских заключенных в США и их семьи, которые остаются без потери кормильца.

По мнению Александра Ионова, «Фонд поддержки соотечественников» от МИД России, Комитет по социальной политике Госдумы, администрация президента могли бы разработать более эффективные методы поддержки — социальные выплаты, гранты на помощь семьям, субсидии на минимальное содержание задержанных по «громким делам».

«Если Россия не может повлиять на механизм юридической помощи нашим заключенным, то нам надо хотя бы компенсировать условия жесткого содержания в американских тюрьмах, — считает правозащитник. — Сумма для каждого заключенного небольшая — 300-400 долларов в месяц, дела единичные. Не такие большие деньги для страны, но позволит «своих не бросать», как любят говорить русские люди».

Сейчас Александр Ионов намерен запустить сбор помощи для Константина Ярошенко, чтобы поставить ему жизненно необходимый зубной протез стоимостью 15 тысяч долларов. Пока что из реальных механизмов помощи себя оправдал только Фонд Бутиной: в адрес задержанной россиянки стали активно поступать средства после того, как СМИ распространили ее обращение из американской тюрьмы.