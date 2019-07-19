Панин шокировал фанатов видео с 11-летней дочерью с сигаретой

Москва, 19 июля. Скандально известный актер Алексей Панин опубликовал в социальной сети Instagram видео, на кадрах запечатлена его 11-летняя дочь Анна, которая держит в руках сигарету. Подписчиков артиста возмутила публикация такого содержания.

На видеозаписи Панин показал свою дочь, в руках у которой фанаты актера заметили сигарету. Остается неизвестным, действительно ли 11-летняя девочка курит или взяла табак в руки ради кадра, однако многих подписчиков шокировало сообщение артиста.

В комментариях пользователи Сети раскритиковали отца за неправильное воспитание ребенка и за то, что он поощряет плохие привычки. В ответ Панин опубликовал черно-белый снимок, на котором царь Николай II запечатлен с сигаретой, которую дает своей дочери.

Подписчики справедливо отметили, что поступок императора вовсе не дает Панину право приучать девочку к курению. Некоторые комментаторы подчеркнули, что век назад люди не знали о вреде табака.

«Нет… Есть вещи, которые нельзя делать. Это уже перебор… Надеюсь, вы это удалите», — написали подписчики.

Ранее скандальный российский киноактер обратился «ко всем злым, несчастным и неудовлетворенным людям», которые заходят к нему на страницу в социальной сети Instagram и пишут «свои тупые комментарии». Он в грубой форме заявил, что никогда «не кричал» о своем благородстве, но «количество недоумков» с комментариями под его постами в соцсети «превысило допустимую норму».

Стоит отметить, что этот случай далеко не единственный. В апреле этого года в одном из постов артист назвал россиян «самыми злыми людьми» в мире.