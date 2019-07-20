Сирия, 20 июля. В Манбидже к северо-востоку от Алеппо вспыхнули столкновения между курдами и местными жителями. Боевики нарушили перемирие, открыв огонь из РСЗО на равнине Аль-Габ в Хаме. Бойцы «Асайиш» депортировали пять семей из Аш-Шаддади в лагерь «Аль-Хол» в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выпустили ракеты по исламистам вблизи Хан-Шейхуна в ответ на постоянные нарушения ими режима тишины; подверглись ударам из РСЗО джихадистов на равнине Аль-Габ.

Курды: спровоцировали столкновения с местными жителями в Манбидже; депортировали пять семей из города Аш-Шаддади в лагерь «Аль-Хол» в Хасаке.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): оказалась под авиаударами на юго-западе Идлиба и в районе Аль-Латаминского выступа.

Провинция Алеппо

В городе Манбидж к северо-востоку от Алеппо вспыхнули стычки между бойцами Отрядов народной самообороны (YPG) и участниками акции протеста, осудивших факты применения курдами оружия против гражданских лиц, передает турецкий портал Anadolu. Ряд видео, на которых радикалы SDF выстрелами в воздух пытаются разогнать демонстрантов, попали в социальные сети. Данный населенный пункт и окрестности были заняты курдами летом 2016-го, а год назад по итогам соглашений Анкары и Вашингтона бандгруппы YPG должны были покинуть район и уйти за Евфрат, однако эти условия так и не были выполнены ими.

Провинция Идлиб

По информации военного источника в сети Twitter (@anasanas84), Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по окрестностям Хан-Шейхуна, расположенного на юге провинции Идлиб. Военнослужащие выпустили ракеты по расположениям боевиков-исламистов в ответ на постоянные нарушения ими режима тишины. Данные о причиненном исламистам уроне в настоящий момент выясняются.

Члены террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ), подверглись бомбардировкам военных самолетов. Согласно сведениям Al Furat Agency, авиаудары были нанесены по опорным пунктам джихадистов недалеко от поселения Кафр Саджна к юго-западу от Идлиба. В настоящее время уточняется информация о том, осуществляла ли вылет авиация ВКС РФ или ВВС Сирии.

Провинция Хама

Исламистские группировки атаковали военный лагерь правительственных сил САР вблизи поселка Джурин, расположенного на равнине Аль-Габ в северо-западной части провинции Хама, сообщает оппозиционный портал Step News. Отмечается, что боевики вели огонь из реактивных систем залпового огня и крупнокалиберной артиллерии. Никаких сведений о потерях в рядах армии САР между тем не поступало. Таким образом, бандформирования продолжают нарушать перемирие в Идлибской зоне, провоцируя военных САА на ответные меры.

По данным того же новостного агентства, в районе Аль-Латаминского выступа на севере региона были вновь проведены боевые вылеты против местных джихадистских группировок, большей частью связанных с «Ан-Нусрой». Удары наносились по расположениям террористов около населенных пунктов Аз-Зака и Хасарая. О масштабе ущерба, причиненного исламистам, оппозиционный источник не сообщает.

Провинция Хасака

Так называемые курдские силы внутренней безопасности «Асайиш» депортировали пять семей, проживавших в городе Аш-Шаддади в южной части Хасаки, в лагерь «Аль-Холь», находящийся на юго-востоке провинции, передает Al Manar News. О причинах таких действий бойцов-курдов пока ничего неизвестно. Местные активисты предполагают, что «полицейские» намеренно выселили мирных жителей из их домов, чтобы переоборудовать здания в военные объекты для Сирийских демократических сил (SDF)****. Подобные эпизоды уже не раз фиксировались на всех территориях Заевфратья, оккупированных курдскими радикалами и их американскими кураторами. Тем временем ситуация в перенаселенном «Аль-Холе» близка в гуманитарной катастрофе из-за попустительского отношения главарей SDF и США.

1 Организация запрещена на территории РФ.