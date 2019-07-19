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Московский врач рассказал, как победить болезнь с помощью песни

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Московский врач рассказал, как победить болезнь с помощью песни

Москва, 19 июля. Регулярное пение может не только поднять настроение, но и укрепить иммунную систему. Об этом в пятницу заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он посоветовал россиянам не стесняться проявлять свои вокальные данные, поскольку характерные для пения короткие вдохи и длинные выдохи увеличивают содержание углекислого газа в крови, что благотворно влияет на иммунную систему. В результате поющий человек становится более устойчивым к сезонным простудным заболеваниям.

«Конечно, само по себе занятие пением не может стать альтернативой медикаментозному лечению заболеваний. Но можно говорить о том, что при регулярных занятиях вокалом улучшается вентиляция легких и это способствует укреплению здоровья», — отметил Тяжельников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, пение положительно сказывается на нервной системе организма, повышая его стрессоустойчивость, улучшает внимание и повышает интеллектуальную активность.

Отметим, что эмоции человека могут напрямую влиять на физическое состояние организма. Так, например, немецкий онколог доктор Райк Хамер установил взаимосвязь каждого органа с определенной областью головного мозга. Если в жизни человека происходит психологический шок, то сигнал поступает в определенный отдел головного мозга, а затем происходят изменения с органами.

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